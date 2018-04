Motocross, GP Trentino 2018: quando gareggia Tony Cairoli? Gli orari e su che canale vedere le gare in tv

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL GP DEL TRENTINO

Oggi domenica 8 aprile si disputa il GP del Trentino 2018, quarta prova del Mondiale motocross. Sul circuito di Pietramurata tutti si attendono una grande prestazione da parte di Tony Cairoli: il Campione del Mondo vorrà regalare spettacolo di fronte al proprio pubblico ma se la dovrà vedere con lo scatenato Jeffrey Herlings che ha già fatto la voce grossa in qualifica. Il siciliano punterà a una partenza da urlo per cercare di imprimere il suo ritmo e mettere in difficoltà il giovane rivale: i due sono appaiati in classifica generale, Tony è reduce dalla bella doppietta in Spagna e proverà a replicarsi nella gara di casa.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP del Trentino 2018 in cui vedremo impegnato Tony Cairoli. Indicato anche il palinsesto televisivo, i diritti tv sono di Eurosport e OASport garantirà la DIRETTA LIVE scritta dell’evento.

DOMENICA 8 APRILE:

14.00 Gara1 – Diretta streaming su Eurosport Player, DIRETTA LIVE scritta su OASport

17.00 Gara2 – Diretta tv su Eurosport, diretta streaming su Eurosport Player, DIRETTA LIVE scritta su OASport













(foto Valerio Origo)