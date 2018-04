LIVE Motocross, GP Trentino MXGP 2018 in DIRETTA: Tony Cairoli e Jeffrey Herlings, sfida senza quartiere

Bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Trentino di MXGP. Si annuncia una domenica di grandi emozioni nelle due gare in programma alle ore 14.15 e alle ore 17.10 sul tracciato di Pietramurata in provincia di Trento. Il leitmotiv della giornata sarà, come ormai consuetudine, l’avvincente duello tra il nostro Tony Cairoli e il giovane sfidante olandese Jeffrey Herlings, ovvero i due dominatori di questo primo scorcio di campionato, in fuga in classifica a pari punti senza essere mai scesi dalla seconda posizione. La tavola è apparecchiata per due spettacolari gare, come si è visto nella Qualifying race, vinta proprio da Herlings sul nove volte campione del mondo (clicca qui per la cronaca). Cairoli proverà a sfruttare la pista di casa ed il tifo per fiaccare la resistenza del rivale, senza dimenticare gli altri avversari, pronti ad approfittare di eventuali errori dei due leader. OASport vi propone la DIRETTA LIVE di entrambe le manche, per non perdervi nemmeno un minuto delle emozioni della MXGP. Buon divertimento a tutti! (Foto: Valerio Origo)













