Moldavia-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2019: programma, orari e tv. La data della partita

Venerdì 6 aprile alle ore 12.00 (italiane) tornerà in campo la Nazionale italiana di calcio femminile di Milena Bertolini. Le azzurre affronteranno la Moldavia a Vadul lui Voda nella quinta gara delle qualificazioni ai Mondiali 2019. In vetta al gruppo 6, a punteggio pieno, le ragazze del Bel Paese vanno a caccia dei tre punti anche sul campo moldavo per allungare la striscia vincente e proiettarsi al confronto con il Belgio (10 aprile), secondo del raggruppamento, con lo spirito giusto.

Al momento, come detto, il cammino delle italiane è stato impeccabile: 4 vittorie in altrettanti incontri. Inoltre, nell’ultimo periodo, il secondo posto nella Cyprus Cup e l’ottima amichevole disputata contro la Francia a Marsiglia (pareggio 1-1) hanno messo in luce i grandi miglioramenti di una compagine sempre più sicura dei propri mezzi.

Di seguito il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Moldavia-Italia, quinto incontro di qualificazione ai Mondiali 2019 di calcio femminile del gruppo 6. L’incontro non dovrebbe avere copertura televisiva ma vi sarà la DIRETTA LIVE testuale di OASport per non farvi perdere neanche un istante del darsi in campo. Calcio d’inizio alle ore 12.00 italiane

PROGRAMMA MOLDAVIA-ITALIA

ore 12.00 Moldavia-Italia – DIRETTA LIVE testuale OASport

