Marc Marquez: “Sono una persona onesta, niente di intenzionale. Non ho capito il ride through…”

Marc Marquez è finito “sotto accusa” per aver steso Valentino Rossi con un sorpasso assassino nel corso del GP d’Argentina della MotoGP. L’iberico ha subito poi una penalizzazione di 30 secondi che lo ha relegato al di fuori della zona punti.

Il 39enne di Tavullia non è stato di certo tenero nei confronti del catalano: “E’ recidivo e lo fa apposta. Ho paura a correre con lui (clicca qui per l’intervista completa)”.

Pronta è arrivata la replica da parte di Marquez ai microfoni di Marca: “Quello che dice Rossi non mi preoccupa per nulla. Io sono onesto, il mio non è stato un errore intenzionale e, senza la pioggia, non sarebbe accaduto. Sono andato alla Direzione Gara per chiedere informazioni, ma mi hanno lasciato fuori. Non ci ho capito niente. Non dirò nulla su Rossi, è qui da 25 anni e spero che la gente se lo ricordi“.

Il centauro spagnolo ha poi ribadito la propria innocenza: “Secondo me ho commesso l’errore maggiore con Aleix Espargarò, ma non l’ho fatto apposta, stavo solo cercando di recuperare. Quando ho superato Valentino, sono finito in una zona umida, ho dovuto smettere di frenare. Quel che è successo è successo, ci siamo toccati ed è caduto“.

Poi sull’episodio dello spegnimento del motore in partenza (clicca qui per il video): “Ho avuto un guasto alla moto, non ho capito perché mi sia stato dato un ride through: un ufficiale mi aveva consentito di tornare indietro… Poi ho cercato di recuperare in tutti i modi, ho chiesto scusa ad Aleix Espargarò perché ero 4 secondi più veloce ed ho calcolato male i tempi“.

Rossi non ha accettato le scuse di Marquez. Il campione del mondo in carica non sembra curarsene più di tanto: “Non le ha accettate? Lo rispetto“.

FOTOCATTAGNI