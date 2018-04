VIDEO Marc Marquez, manovra assurda in partenza: la moto si spegne, la riaccende e torna indietro! Penalizzato in gara

Marc Marquez si è reso protagonista di una clamoroso episodio sulla griglia di partenza del GP di Argentina 2018, seconda prova del Mondiale MotoGP. La Honda dello spagnolo si è spenta proprio pochi secondi del via, ha cercato di riaccenderla e ci è riuscito spingendola a mano in avanti rispetto alla sua casella in griglia. A quel punto è tornato indietro (in contromano), si è riposizionato ed è riscattato. La commissione gara ha deciso di penalizzarlo con un drive through (passaggio ai box a velocità ridotta) proprio quando era già in testa alla gara. Di seguito il VIDEO della manovra di Marc Marquez.

CLICCA QUI PER IL VIDEO “MARQUEZ FA CADERE VALENTINO ROSSI”













FOTOCATTAGNI