MotoGP, Marc Marquez meritava la squalifica? Fa cadere Valentino Rossi e non solo. Penalità troppo soft

Marc Marquez ne ha combinate di tutti i colori durante il GP di Argentina 2018, seconda prova del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo è stato l’assoluto protagonista della gara, un mattatore indiscusso per la notevole mole di scorrettezze compiute sul circuito di Termas de Rio Hondo: il Campione del Mondo non si è comportato da tale, è andato sempre oltre i limiti ed è stato punito con delle penalità. Oggettivamente troppo poco per quanto si è visto sul tracciato sudamericano: le manovre da censura compiute dal pilota della Honda erano meritevoli della squalifica.

C’è da dire che il 18esimo posto finale (0 punti) non cambia nulla in classifica rispetto alla massima sanzione ma sarebbe stato un gesto esemplare, un esempio per tutti: certe azioni non sono assolutamente tollerate. La cronologia dei fatti ci aiuta a capire che Marc Marquez non ha corso secondo i canoni, le penalità inflitte sono state leggere, era lecito aspettarsi qualcosa in più dalla commissione corsa.

Marc Marquez scatta dalla sesta posizione in griglia ma la moto gli si spegne. Lo spagnolo la spinge avanti a mano e riesce a riaccenderla, torna indietro (in contromano) e si riposiziona sulla sua casella. Parte insieme agli altri allo spegnimento dei semafori, poi viene penalizzato con un drive through quando è in testa alla corsa. Lo spagnolo rientra in pista in 19^ posizione, chiamato a una rimonta folle. Il primo duello con Espargaro è al cardiopalma, tocca l’avversario scusandosi ma successivamente viene invitato a restituire la posizione. Marquez riprende la sua folle rimonta e inizia il duello con Valentino Rossi, valido per la sesta piazza. Gli basterebbe aspettare una curva per operare un comodo sorpasso ma invece forza, sperona il Dottore e lo fa cadere. Manovra pericolosa e da censura, scorrettezza ai danni del rivale. Marquez taglia il traguardo in quinta posizione (nel finale sorpassa anche Maverick Vinales) ma viene penalizzato di 30 secondi e retrocede così in 18^ posizione.













FOTOCATTAGNI