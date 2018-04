Valentino Rossi su Marc Marquez: “Ho paura a correre con lui. Bisogna intervenire, è pericoloso e lo fa apposta”

Nessuno si sarebbe potuto aspettare alla vigilia del GP d’Argentina, seconda prova del Mondiale 2018 di MotoGP, quanto è avvenuto di fatto: la partenza ritardata per maltempo, la griglia disposta in modo particolare ma soprattutto la condotta scorretta di Marc Marquez hanno costellato l’appuntamento argentino.

Coinvolto suo malgrado nell’agire poco sportivo di Marc, Valentino Rossi. Ebbene sì, i due sono venuti a contatto a 4 giri dalla fine quando, in lotta per la sesta posizione, lo spagnolo ha azzardato una frenata insensata, travolgendo il centauro italiano e facendolo cadere. Una manovra che ha portato ad una sanzione di 30″ da parte della direzione gara.

L’iberico ha provato a scusarsi a corsa terminata ma il team Yamaha lo ha respinto e Rossi, intervistato dai giornalisti presenti in circuito, ha esposto con estrema chiarezza il suo punto di vista: “Fortunatamente sto bene. E’ una situazione pericolosa, la direzione gara deve fare qualcosa, si rischia di farsi male”, le prime parole del campione di Tavullia che rincara la dose: “Non ha mai nessun rispetto verso gli avversari, oggi 5-6 diversi. Lui ti punta e sa che se ti prende tra la gamba e la moto, non cade. Corre così.

Rossi, poi, entra ancor più nel dettaglio, elencando gli episodi (in negativo) con Marquez protagonista: “E’ recidivo, corre così con tutti. Alla prima curva in Qatar ha preso la gamba di Zarco, venerdì qui in Argentina ha fatto il matto, tagliando la strada a Vinales, lo ha fatto con me nelle prove e con Dovizioso. Oggi in partenza non ha c…to nessuno, le regole parlano chiaro: se ti si spegne la moto, devi andare in pit-lane. Doveva essere squalificato. Le regole non sono uguali per tutti“.

E poi l’attacco finale: “E’ pericoloso, io ho paura di correre con Marquez. Non mi sento tutelato dalla direzione gara. Lo fa apposta, è entrato nella curva almeno a 20 km/h più forte“.

Foto: Valerio Origo