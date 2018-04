LIVE MotoGP, GP Argentina 2018 in DIRETTA: warm-up. Ultime prove in vista della gara

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up del GP d’Argentina, seconda prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo, ultimi 20 minuti di prove prima della gara. Team e piloti proveranno assetti in vista di una gara che si preannuncia molto combattuta ed interessante.

L’arrivo della pioggia ed una pista che, di minuto in minuto, si asciugava hanno portato ad un esito sorprendente: la pole della Ducati Pramac di Jack Miller, abile a montare le gomme slick ed a sfruttarle su un asfalto non certo perfetto. Dovranno inseguire i top rider: Marc Marquez (6°), Andrea Dovizioso (8°), Maverick Vinales (9°), Valentino Rossi (11°) e Jorge Lorenzo molto più indietro e non a proprio agio sulla Ducati. Il meteo prevede precipitazioni ma non in modo costante per cui potrebbe prefigurarsi una condizione simile a quella del time-attack e dunque potrebbe accadere davvero di tutto.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del warm-up del GP d’Argentina, seconda prova del Mondiale 2018 di MotoGP: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si parte alle 15.40 (italiane) e poi appuntamento alle 20.00 per la gara. Buon divertimento!













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Foto: Valerio Origo