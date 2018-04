MotoGP oggi (domenica 8 aprile), GP Argentina 2018: orario d’inizio e come vederlo in tv. Il programma completo

Oggi domenica 8 aprile si disputa il GP di Argentina 2018, seconda prova del Mondiale MotoGP. Dopo l’esordio sul circuito di Losail, dove si impose Andrea Dovizioso, si torna correre sul tracciato di Termas de Rio Hondo: i centauri sono pronti a darsi battaglia per conquistare la vittoria e per mettere un punto affermativo sul campionato. Le previsioni meteo parlano del rischio pioggia che potrebbe davvero complicare la gara e renderla un’autentica lotteria: ci sarà davvero da divertirsi, lo spettacolo è annunciato e il corpo a corpo tra i grandi protagonisti del Mondiale terrà botta durante tutto l’appuntamento.

Marc Marquez parte favorito, il Campione del Mondo cerca il primo successo stagionale dopo essere stato battuto da Andrea Dovizioso a Qatar. Il forlivese è chiamato a dare una scossa al suo weekend ma c’è grande attesa anche attorno a Valentino Rossi che ha sempre ben figurato su questo tracciato. Vanno seriamente tenuti in considerazione Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo e Maverick Vinales oltre ad altri potenziali outsider.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della gara del GP di Argentina, prova valida il Mondiale MotoGP 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP e su TV8 gratis e in chiaro, diretta streaming su Sky Go e DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 8 APRILE:

14.40-15.00 Moto3 – Warm Up

15.10-15.30 Moto2 – Warm Up

15.40-16.00 MotoGP – Warm Up

17.00 Moto3 – Gara

18.20 Moto2 – Gara

20.00 MotoGP – Gara

GARA GP ARGENTINA 2018: COME VEDERLA IN TV E STREAMING? DIRETTA, DIFFERITA E REPLICA

Le gare del GP di Argentina 2018 saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1 (a pagamento) e in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8.

Sky Sport F1 trasmetterà anche una replica della gara MotoGP alle ore 23.30 oltre a quelle in programma nel rullo notturno.

Diretta streaming su Sky Go e DIRETTA LIVE scritta su OASport.













FOTOCATTAGNI