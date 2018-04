LIVE MotoGP, GP Argentina 2018 in DIRETTA: gara. Risultato, classifica e aggiornamenti in tempo reale. Valentino Rossi e Dovizioso all’assalto

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Argentina 2018, seconda prova del Mondiale MotoGP. Il weekend entra nel vivo, la gara sul circuito di Termas de Rio Hondo si preannuncia spettacolare e ricca di emozioni: sarà battaglia vera tra i grandi favoriti della vigilia su un asfalto bagnato dalla pioggia delle ore precedenti ma che potrebbe asciugarsi in corso d’opera.

Ci sarà davvero da divertirsi. Marc Marquez sembra essere il grande favorito della vigilia, Valentino Rossi può dire la sua complice un ottimo passo gara, Andrea Dovizioso è chiamato a un riscatto dopo un fine settimana complicato, attenzione a Dani Pedrosa ma anche a potenziali outsider come il poleman Jack Miller, Johann Zarco e Tito Rabat.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del GP di Argentina 2018, seconda prova del Mondiale MotoGP: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.00. Buon divertimento a tutti.

(foto Valerio Origo)