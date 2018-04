Motocross, GP Trentino 2018: Jeffrey Herlings batte Antonio Cairoli nella Qualifying Race di MXGP

Il primo round della sfida tra Jeffrey Herlings e Antonio Cairoli nel GP del Trentino va all’olandese. Il 23enne della KTM ha infatti vinto la Qualifying Race sul circuito di Pietramurata da dominatore puro.

Herlings, già il più veloce nelle prove cronometrate del mattino, è scattato meglio di tutti dal cancelletto di partenza, facendo gara solitaria. Il suo vantaggio su Cairoli è infatti cresciuto gradualmente, fino a raggiungere i 22″ al traguardo. Tony si è quindi dovuto accontentare della seconda piazza, non riuscendo a reggere il ritmo del compagno di marca, nonostante abbia fatto segnare il giro più veloce, 1’57″585, ben due decimi meglio di Herlings. Un duello destinato quindi a proseguire nelle due manche previste domani.

Molto più combattuta la lotta per il terzo posto. A spuntarla alla fine è stato il belga Clement Desalle, che con la sua Kawasaki ha preceduto la Husqvarna del francese Gautier Paulin, quarto per 3″. Poco più indietro, in quinta posizione, l’olandese Glenn Coldenhoff su KTM, davanti al belga Jeremy Van Horebeek su Yamaha. Altrettanto interessante la lotta per la settima posizione, che ha premiato il francese Romain Febvre (Yamaha) sul connazionale Maxime Desprey (Kawasaki). Completano la top ten lo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha) e il belga Julien Lieber (Kawasaki).

I risultati della Qualifying Race di MXGP del GP del Trentino

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 23:43.859 13 0:00.000 0:00.000 1:47.715 11 55.4

2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 24:06.636 13 0:22.777 0:22.777 1:47.585 3 55.5

3 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 24:13.615 13 0:29.756 0:06.979 1:49.051 3 54.8

4 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 24:16.324 13 0:32.465 0:02.709 1:49.339 4 54.6

5 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 24:22.667 13 0:38.808 0:06.343 1:49.768 5 54.4

6 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 24:24.732 13 0:40.873 0:02.065 1:49.730 4 54.4

7 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 24:31.746 13 0:47.887 0:07.014 1:49.371 7 54.6

8 141 Desprey, Maxime FRA FFM Kawasaki 24:33.185 13 0:49.326 0:01.439 1:50.758 4 53.9

9 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 24:33.820 13 0:49.961 0:00.635 1:50.340 4 54.1

10 33 Lieber, Julien BEL FMB Kawasaki 24:41.122 13 0:57.263 0:07.302 1:50.838 4 53.9

Sorpresa invece in MX2, dove il lettone Pauls Jonass era stato il più veloce al mattino ma nella Qualifying Race ha pagato una partenza da dimenticare. Il pilota della KTM ha provato la rimonta ma ha concluso la gara in 15esima, costringendosi a una gara in recupero anche domani. Ad approfittarne e vincere è stato lo spagnolo Jorge Prado, che con la sua KTM ha preceduto di 5″ il danese Thomas Kjer Olsen e di 7″ l’americano Thomas Covington, entrambi su Husqvarna.

I risultati della Qualifying Race di MX2 del GP del Trentino

1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 24:28.222 13 0:00.000 0:00.000 1:48.817 4 54.9

2 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 24:34.042 13 0:05.820 0:05.820 1:51.248 5 53.7

3 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 24:35.443 13 0:07.221 0:01.401 1:50.653 4 54

4 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 24:37.257 13 0:09.035 0:01.814 1:51.243 5 53.7

5 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 24:45.042 13 0:16.820 0:07.785 1:51.244 3 53.7

6 29 Jacobi, Henry GER DMSB Husqvarna 24:54.854 13 0:26.632 0:09.812 1:51.486 3 53.6

7 811 Sterry, Adam GBR ACU Kawasaki 24:58.472 13 0:30.250 0:03.618 1:51.777 3 53.4

8 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Kawasaki 25:07.892 13 0:39.670 0:09.420 1:52.892 5 52.9

9 747 Cervellin, Michele ITA FMI Honda 25:09.516 13 0:41.294 0:01.624 1:53.043 7 52.8

10 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 25:13.435 13 0:45.213 0:03.919 1:51.637 5 53.5













Foto: Valerio Origo