LIVE Moto2, GP Argentina 2018 in DIRETTA: risultato e aggiornamento in tempo reale

Bentrovati alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Argentina della Moto2 sul tracciato di Termas de Rio Hondo. Dopo l’ottimo esordio per i colori italiani del GP di Losail, con la doppietta Francesco Bagnaia-Lorenzo Baldassarri, si torna a gareggiare con la chiara intenzione di ribadire che in questa stagione i nostri rappresentanti saranno protagonisti ad ogni occasione. Si annuncia, tuttavia, una gara quanto mai imprevedibile, sia perchè il meteo sarà ballerino, sia perchè le qualifiche (a loro volta rovinate dalla pioggia) hanno decisamente rimescolato le carte (clicca qui per la cronaca). Partirà davanti a tutti, infatti, lo spagnolo Xavi Vierge, che ha beffato in extremis il nostro Baldassarri. In prima fila troveremo anche il britannico Danny Kent con Mattia Pasini quarto. Solamente settimo ed ottavo il portoghese Miguel Oliveira e lo spagnolo Alex Marquez, mentre Francesco Bagnaia è appena 15esimo dopo un fine settimana caratterizzato da diversi problemi tecnici. Non sarà facile per il portacolori dello Sky Racing VR46 team, ma mai dire mai in Moto2. Le emozioni non mancheranno a Termas de Rio Hondo e OASport vi propone la DIRETTA LIVE della gara argentina, per non perdervi nemmeno un istante dei duelli nella classe mediana. (Foto: Twitter PonsHP40 Racing)













