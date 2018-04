Moto2, GP Argentina 2018: risultato e classifica qualifiche. Xavi Vierge beffa Lorenzo Baldassarri sulla bandiera a scacchi! Francesco Bagnaia 15°

Qualifiche da batticuore in Moto2. Sembrava tutto apparecchiato per la pole position di Lorenzo Baldassarri, ma proprio sulla bandiera a scacchi è spuntato lo spagnolo Xavi Vierge, che con il suo 1’56″137 si è preso la prima posizione, beffando il pilota italiano. Un lampo che ha acceso proprio sul finale una sessione fortemente condizionata dal meteo incerto.

Baldassarri (Pons HP40) era stato infatti il più lesto e fortunato nell’approfittare dell’incertezza iniziale. Dopo le gocce di pioggia scese prima del via, in molti avevano tentato l’azzardo di entrare con le gomme slick, senza esito per via della pista ancora umida. Nella confusione era emerso “Balda”, con un 1’56″408 che sembrava inarrivabile. Nessuno è infatti più riuscito a migliorarsi, se non a fatica, per via dell’asfalto “maculato”, asciutto in determinati punti e molto bagnato in altri. Nel finale, però, le condizioni sono improvvisamente migliorate, con la pista completamente bagnata. Ne ha approfittato Vierge, che con un gran giro si è preso la prima pole della carriera, soddisfazione tolta proprio a Baldassarri.

Anche il britannico Danny Kent (Speed Up Racing) ha approfittato del miglioramento della pista nel finale, prendendosi la prima fila (+0.399) ai danni di Mattia Pasini (Italtrans Racing). Il pilota italiano, a lungo secondo, è stato sfortunato, perché in avvio sembrava poter fare meglio di Baldassarri ma proprio quando si stava migliorando ha trovato un gruppo di piloti con le slick che lo ha rallentato. Domani partirà quindi quarto, in seconda fila insieme allo spagnolo Jorge Navarro (Federal Oil Gresini Moto2) e al britannico Sam Lowes (Swiss Innovative Investors).

In terza fila, invece, il portoghese Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo), con accanto lo spagnolo Alex Marquez (EG 0,0 Marc VDS), bravo a risalire nel finale dopo essere scivolato in avvio con la slick. La top ten è completata dall’australiano Remy Gardner (Tech 3 Racing), che al mattino era stato il più veloce, e dall’americano Joe Roberts (NTS RW Racing GP).

Prosegue il weekend difficile di Francesco Bagnaia. Il pilota dello Sky Racing Team VR46 ha pagato la scelta di uscire in avvio con le gomme da asciutto, faticando quindi a migliorarsi e chiudendo alla fine con il 15° tempo.

I risultati delle qualifiche del GP di Argentina di Moto2

1 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 262.3 1’56.137

2 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Pons HP40 Kalex 260.5 1’56.408 0.271 / 0.271

3 52 Danny KENT GBR MB Conveyors – Speed Up Racing Speed Up 258.7 1’56.536 0.399 / 0.128

4 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 268.1 1’56.591 0.454 / 0.055

5 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 265.0 1’56.679 0.542 / 0.088

6 22 Sam LOWES GBR Swiss Innovative Investors KTM 262.2 1’56.830 0.693 / 0.151

7 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 269.3 1’57.006 0.869 / 0.176

8 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 265.9 1’57.070 0.933 / 0.064

9 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 258.5 1’57.166 1.029 / 0.096

10 16 Joe ROBERTS USA NTS RW Racing GP NTS 261.4 1’57.263 1.126 / 0.097

11 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing KTM 266.3 1’57.582 1.445 / 0.319

12 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 263.6 1’57.621 1.484 / 0.039

13 32 Isaac VIÑALES SPA SAG Team Kalex 261.3 1’57.677 1.540 / 0.056

14 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 258.9 1’57.813 1.676 / 0.136

15 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 261.2 1’57.891 1.754 / 0.078

16 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 264.0 1’57.898 1.761 / 0.007

17 36 Joan MIR SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 267.4 1’58.058 1.921 / 0.160

18 40 Hector BARBERA SPA Pons HP40 Kalex 265.5 1’58.342 2.205 / 0.284

19 13 Romano FENATI ITA Marinelli Snipers Team Kalex 262.8 1’58.534 2.397 / 0.192

20 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 262.2 1’58.585 2.448 / 0.051

21 27 Iker LECUONA SPA Swiss Innovative Investors KTM 264.4 1’58.614 2.477 / 0.029

22 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 258.7 1’58.673 2.536 / 0.059

23 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 259.1 1’58.813 2.676 / 0.140

24 51 Eric GRANADO BRA Forward Racing Team Suter 260.5 1’58.991 2.854 / 0.178

25 64 Bo BENDSNEYDER NED Tech 3 Racing Tech 3 260.3 1’59.630 3.493 / 0.639

26 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 260.3 1’59.677 3.540 / 0.047

27 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 262.6 2’00.166 4.029 / 0.489

28 20 Fabio QUARTARARO FRA MB Conveyors – Speed Up Racing Speed Up 259.2 2’00.295 4.158 / 0.129

29 95 Jules DANILO FRA Nashi Argan SAG Team Kalex 260.9 2’00.428 4.291 / 0.133

30 21 Federico FULIGNI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 256.9 2’00.438 4.301 / 0.010

31 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL SIC Racing Team Kalex 257.5 2’01.770 5.633 / 1.332

32 62 Stefano MANZI ITA Forward Racing Team Suter 259.9 2’02.644 6.507 / 0.874













