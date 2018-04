LIVE Bayern Monaco-Real Madrid in DIRETTA: 1-2, Asensio punisce lo svarione di Rafinha. Raddoppio delle Merengues

CLICCA QUI PER LEGGERE LE PAGELLE DI BAYERN MONACO – REAL MADRID

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Bayern Monaco-Real Madrid, match d’andata delle semifinali di Champions League 2018. All’Allianz Arena di Monaco andrà in scena una grande classica del calcio europeo tra due compagini che sono giunte al 25° capitolo della loro saga, il settimo in semifinale.

Il Bayern arriva all’appuntamento dopo aver superato il Beşiktaş (ottavi di finale) ed il Siviglia (quarti di finale) ed impressionando per la grande compattezza di squadra che Jupp Heynckes è riuscito a dare da quando è tornato sulla panchina bavarese, in conseguenza dell’esonero di Carlo Ancelotti. Da par suo il Real Madrid arriva per la 29esima volta della propria storia in semifinale dopo aver ottenuto la qualificazione battendo il PSG (negli ottavi di finale) e soprattutto la Juventus (nei quarti di finale). Un confronto estremamente emozionante quello contro i bianconeri, costellato dai successi esterni. A Torino, grazie ad un Cristiano Ronaldo superbo (autore di una doppietta con rete in rovesciata), gli uomini di Zinedine Zidane si sono imposti 3-0 rischiando poi di subire al Santiago Bernabeu una clamorosa rimonta per via delle marcature di Mandzukic (due volte) e Matuidi. Poi il rigore trasformato da Ronaldo negli ultimi scampoli di match ha consentito ai Blancos di staccare il biglietto per questo turno.

Osservato speciale, manco a dirlo, sarà Cr7. Il portoghese, in sei match contro i baveresi, è andato a segno ben nove volte ed è fermamente intenzionato a porre la propria firma anche questa sera, andando ad arricchire il proprio “forziere” di gol giunto a 120 realizzazioni.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Bayern Monaco-Real Madrid, semifinale d’andata della Champions League 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.45. Buon divertimento a tutti.

Clicca qui per le probabili formazioni – Clicca qui per sapere come seguirla in tv – Clicca qui per la presentazione di Bayern-Real













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

68′ Sergio Ramos stacca in maniera perentoria di testa liberando la propria area.

67′ RIBERY!!!! INDEMONIATO!!! Spinge l’esterno francese, approfittando di un Vazquez improvvisato nel ruolo di terzino destro: rientra dalla sinistra al centro il giocatore del Bayern e deviazione in corner della difesa del Real.

66′ CHE OCCASIONE PER IL BAYERN!!! Sugli sviluppi di un corner, azione convulsa sulla linea di porta e Muller e Lewandowski non riescono a ribadire in rete!

65′ Stramazza ancora una volta al suolo l’esterno del Real ed entra Benzema ora. Un cambio che stupisce visto che Lucas Vazquez giocherà esterno basso contro un giocatore come Ribery…

64′ Carvajal sembra essersi ripreso, era già pronto Benzema ad entrare ma forse è solo questione di minuti…

63′ A terra Carvajal, irretito da Ribery in questi ultimi minuti.

62′ SEMPRE RIBERY VS NAVAS!!!! Conclusione di Alcantara, deviazione della difesa del Real, rimpallo sui piedi del francese e destro di collo interno ma il portiere del Real dice no!

60′ ANCORA RIBERY!!! Con una finta, si libera e conclude col destro sul primo palo dall’interno dell’area di rigore: Navas si supera e compie un grande intervento.

58′ NAVAS SUPERBO!!!!! Ribery va via sulla sinistra e calcia in due occasioni verso la porta madrilena ma l’estremo difensore, stavolta, è una saracinesca.

56′ REAL MADRID IN VANTAGGIO!!!! ASENSIO NON SBAGLIA!!! Errore in rifinitura di Rafinha, contropiede 2 vs 1 delle Merengues Lucas Vazquez innesca il nuovo entrato ed è 2-1.

📸 Substitute Marco Asensio coolly slots Real Madrid in front. ⚽️ #UCL pic.twitter.com/kLpULoOHUJ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 25, 2018

54′ Cerca la verticalizzazione improvvisa Varane su Ronaldo che scatta alle spalle della linea difensiva del Bayern ma il pallone è troppo lungo.

53′ Spinge sempre molto Ribery, puntando l’uomo, manca però precisione nell’ultimo passaggio.

51′ Ammonito Ribery per un intervento in ritardo su Varene: bravo il difensore francese ad anticipare il connazionale, subendo fallo.

50′ Grande di Ribery!!!! Fa fuori Casemiro in area, assist a rimorchio per Muller ma è decisivo Varane a salvare la porta del Real.

48′ Prova ad uscire dal proprio guscio il Bayern ma il pressing dei Blancos è asfissiante.

47′ Ronaldo cerca la conclusione personale con il destro dal limite dell’area, ma il tiro finisce addirittura in fallo laterale.

46′ Real Madrid che cerca di irretire il Bayern con il possesso palla.

INIZIO SECONDO TEMPO! Calcio d’inizio del Real Madrid.

Squadre che rientrano in campo e c’è una sostituzione tra le fila del Real: esce Isco ed entra Asensio.

Si conclude qui il primo tempo: Kimmich sblocca il risultato e Marcelo risponde sul finire della frazione. 1-1 e Real micidiale quando decide di accelerare. Bayern che comunque avrebbe meritato di più.

45+2′ MULLER!!!!! Da posizione favorevole, di testa, non trova la porta, disturbato da un Marcelo indiavolato.

45+2′ Spinge il Bayern e nuovo calcio d’angolo. Sarà l’ultima manche in questo primo tempo.

45+1′ LEWANDOWSKI!!!! Sugli sviluppi di un calcio piazzato, stacco perentorio della punta del Bayern e Navas si salva in due tempi.

2′ di recupero.

45′ Un’azione quasi casuale: Carvajal mette in mezzo, Ronaldo tenta la rovescia non trovando il pallone e Marcelo con un sinistro stupendo trafigge il portiere del Bayer ed è 1-1.

45′ IL CALCIO E’ DECISAMENTE STRANO!!!!! GOL DEL REAL MADRID!!!! MARCELO GOL DI PREGEVOLISSIMA FATTURA!!!

📸 Marcelo levels on the volley before the break. ⚽️#UCL pic.twitter.com/CZHH9T1vXQ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 25, 2018

44′ Si salva in uscita Navas ma il Real soffre in questi ultimi secondi del primo tempo.

43′ TREMA IL REAL MADRID!!! Azione quasi alla mano con Muller che cerca il destro sotto l’incrocio ma Ramos devia in angolo.

41′ OCCASIONE BAYERN! Calcio d’angolo dalla destra sul primo palo, la sponda sul legno più lontano e la deviazione sotto porta di Hummels che finisce di poco alta sopra la traversa

39′ Attacca il Bayern con Ribery sulla sinistra, il cross sul secondo palo per Muller, ma Marcelo manda in angolo.

37′ BRUTTO FALLO DI CARVAJAL SU RAFINHA!!! Entrata in ritardo sull’esterno del Bayern. La panchina bavarese scatta tutta in piedi ma Kuipers redarguisce solo verbalmente il giocatore spagnolo.

36′ Zidane assolutamente non soddisfatto di questo primo tempo: si riscalda Asensio.

34′ NOOOO!!!!! CHE OCCASIONE PER RIBERY!!!! Ancora disattenta la difesa del Real, splendida apertura di Thiago Alcantara per Ribery che, solo davanti al portiere, sbaglia il controllo. Davvero incredibile l’errore del francese.

33′ Secondo cambio per il Bayern: esce Boateng ed entra Sule.

32′ NAVAS RESPINGE A DUE PUGNI!!! Ottima azione del Bayern nonostante l’inferiorità numerica momentanea.

31′ ATTENZIONE!!! Problema muscolare per Boateng che ora esce dal campo. Vedremo se si tratta di un problema di poco conto o meno…

30′ LEWANDOWSKI!!!! Percussione centrale del calciatore polacco che, una volta in area, viene fermato da un intervento alla disperata di Ramos.

28′ Contropiede della formazione di casa. James Rodriguez serve in verticale lo scatto di Kimmich: il terzino tedesco entra in area e calcia sul primo palo con il destro. Navas non copre bene e la palla termina in rete. Bayern Monaco in vantaggio!

27′ KIMMICH!!!!!!!!!!!!! GOL!!!!!!!!!!!!!!!! INCREDIBILE!!!!! NEL MIGLIOR MOMENTO DEL REAL!!!

26′ Cresciuta nettamente la fase di forcing del Real ed ora i bavaresi fanno fatica a costruire azioni. Spesso Hummels è costretto al lancio lungo.

25′ Fallo in attacco del Real ma ora la squadra di Zidane è nettamente cresciuta.

24′ Real che prende campo: grande giocata di Kroos che mette in mezzo, rientrando dalla sinistra al centro, e deviazione decisiva di Boateng in angolo su Ronaldo in agguato.

23′ CARVAJAL!!! Azione insistita dell’esterno spagnolo che, sfruttando un rimpallo su Rafinha, lascia partire un destro a mezza altezza che non sorprende Ulreich.

22′ Tantissimi errori in rifinitura da parte di entrambe le squadre in questo momento: la fase di interdizione sta avendo nettamente la meglio rispetto a quella di costruzione.

20′ Corne che non sortisce effetto: ottimo stacco di Hummels e bavaresi in possesso palla.

19′ RONALDO!!! Che palla di Modrid: grande imbucata del croato per il portoghese ma Boateng legge la linea di passaggio deviando in angolo.

18′ Ottima azione avvolgente del Bayern, sfogo sulla sinistra per Rafinha che lascia partire un tiro potente ma centrale. Nessun problema per Navas.

17′ Ronaldo riceve un pallone in verticale da Isco, scende sulla destra, punta l’area e salta Boateng. Cristiano va a terra, ma per l’arbitro è tutto regolare e si continua a giocare

16′ Ronaldo parte in contropiede, salta Boateng finendo a terra. Il direttore di gara non interviene e l’azione sfuma.

15 Sergio Ramos allontana la minaccia ma è sempre Bayern in possesso palla.

14′ Calcio di punizione di Rodriguez pericoloso, difesa del Real che si rifugia in angolo.

13′ Fallo di Vazquez su Rafinha sulla fascia sinistra. Catena mancina che funziona tra le fila tedesche.

12′ Bavaresi che controllano il gioco non consentendo agli ospiti di uscire dall’area.

10′ Possesso palla prolungato del Bayern per stanare il Real e sorprendere con qualche imbucata la difesa di Zidane.

9′ Durissimo contrasto tra Lewandowski e Ramos: entrata in scivolata dello spagnolo che anticipa il polacco travolgendo anche l’attaccante del Bayern.

7′ Ecco la sostituzione! Entra Alcantara ed esce Robben.

7′ Nel frattempo il Bayern sembra avere il pallino del gioco in mano, riuscendo ad uscire dal pressing del Real.

6′ Robben non ce la fa e quindi è pronto Thiago Alcantara per la sostituzione.

4′ Gioco fermo, problemi per Robben. Staff medico del Bayern in campo. Sembra un problema all’altezza dell’inguine per l’esterno olandese.

3′ Attacca con grande decisione il Bayern: ci prova prima Robben dalla destra, deviazione incerta della retroguardia madrilena e Ribery, nel tentativo di farsi largo, si lamenta per un tocco di mano in area: sembra più spalla quella di Carvajal.

2′ Risponde subito il Real: verticalizzazione improvvisa di Marcelo per Kroos sulla sinistra, cross a pelo d’erba per un Ronaldo, a sorpresa, in ritardo. Occasione potenziale per le Merengues.

1′ CHE OCCASIONE PER L BAYERN!!! Lewandowski vince il rimpallo su Carvajal e mette in mezzo per Muller ma la palla è troppo arretrata. Partita fortissimo la formazione di casa.

20.45: INIZIO PRIMO TEMPO!!! Calcio d’inizio del Bayern!

20.42: Squadre in campo, accompagnata dalla colonna sonora della Champions League. Atmosfera pazzesca all’Allianz Arena.

20.39: Occhio a Cristiano Ronaldo!!

Cristiano Ronaldo 👀 All eyes on this season's top scorer? 🤔#UCL pic.twitter.com/HWqiHuegCB — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 25, 2018

20.35: 10′ al calcio d’inizio. La direzione di questo match sarà affidato a Björn Kuipers. Squadre nel tunnel dell’Allianz Arena. A breve la magia della Champions!

20.28: Poco più di 10′ al calcio d’inizio!

20.21: Le due squadre hanno concluso il riscaldamento.

Look who's back 👀 Cristiano Ronaldo scored twice in Munich against Bayern last season. ⚽️⚽️#UCL pic.twitter.com/kQpQWLLnvi — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 25, 2018

20.18: l Bayern è alla sua 11esima semifinale di UEFA Champions League, come il Barcellona ma meno delle 13 del Real. Il bilancio del Bayern in semifinali di Coppa dei Campioni è V10 S8. La vittoria della scorsa stagione del Real a Monaco ha interrotto la striscia del Bayern di 16 vittorie consecutive in casa in UEFA Champions League. L’ultima sconfitta risaliva al 4-0 per mano dello stesso avversario nel ritorno della semifinale del 2013/14. Il bilancio complessivo del Bayern in casa contro squadre spagnole è: V18 P6 S3. Il Real Madrid è alla 29esima semifinale di Coppa dei Campioni V15 S13, con tre vittorie appena nelle ultime otto semifinali. I 12 volte campioni d’Europa hanno vinto 149 partite di UEFA Champions League. Il Madrid si è qualificato in semifinale grazie al rigore trasformato da Ronaldo nei minuti di recupero del ritorno al Bernabéu, dopo essere andato sotto per 3-0 contro la Juventus

20.14: Squadre in campo per il riscaldamento.

20.09: Le vere novità di formazione sono però per Zidane, che ha a propria disposizione praticamente tutta la rosa. Il modulo è il 4-3-3, alternato in stagione col 4-4-2 o col 4-3-1-2. Le sorprese si chiamano Bale, ma soprattutto, Benzema: entrambi out e in panchina. Al loro posto dentro Isco (titolare nelle ultime tre di coppa: andata Psg, più entrambe le sfide alla Juve) e Lucas Vázquez, vero amuleto dei Blancos in Champions: 4 vittorie e 3 pareggi per il Real nelle ultime sette partite di coppa con lo spagnolo titolare. Il centro dell’attacco è, ovviamente, di Cristiano Ronaldo. A centrocampo ci sono i soliti noti Modric, Casemiro e Kroos. Mentre in difesa torna Sergio Ramos, assente per squalifica nel ritorno dei quarti contro i bianconeri. Con lui Varane a protezione della porta di Keylor Navas, sulle fasce ecco invece Carvajal e Marcelo.

20.06: L’obiettivo triplete è più che mai vivo per il Bayern Monaco, con un campionato già vinto (il sesto consecutivo e con cinque giornate di anticipo) e una finale di coppa di Germania ancora da disputare. Dopotutto, l’ultimo ad esserci riuscito fu proprio Jupp Heynckes, che contro il Real sfodera l’artiglieria pesante con Robben, James Rodríguez, Müller, Ribery e Lewa in campo contemporaneamente. Il modulo è un 4-1-4-1 già visto in stagione, con Javi Martinez da filtro davanti alla difesa e una linea di centrocampisti super offensivi alle spalle dell’incubo del Real: sono infatti 6 i gol di Lewandowski al Madrid, la sua vittima preferita in Champions. Out per infortunio Coman e Vidal (stagione finita per il cileno). In difesa non ci sarà nemmeno Alaba, che non recupera per una maglia da titolare. Il suo sostituto in fascia a sinistra è allora Rafinha, con Kimmich – a destra – e la coppia Hummels-Boateng di centrali. Ulreich è – da tutta la stagione – il rimpiazzo di lusso dell’infortunato Neuer.

TEAM NEWS: James Rodríguez starts for Bayern with Thiago Alcántara on the bench. Franck Ribéry, Thomas Müller & Arjen Robben line up behind Robert Lewandowski…#UCL pic.twitter.com/oF6Anu809k — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 25, 2018

20.02: Cristiano Ronaldo ed i suoi record…

A livello di club/individuali

Record di gol nelle competizioni UEFA per club: 123

Record di gol in UEFA Champions League: 120

Record di gol in una stagione di UEFA Champions League: 17 (2013/14)

Record di vittorie in finale di UEFA Champions League: 4 (ex equo con Andrés Iniesta e Clarence Seedorf)

Unico giocatore a segnare in tre finali di UEFA Champions League

Unico giocatore a segnare in tutte e sei le partite della fase a gironi di UEFA Champions League

Unico giocatore a segnare in 11 partite consecutive di UEFA Champions League (record ancora in corso)

Record di gol con il Real Madrid: 446

Record di Scarpe d’Oro ESM: 4 (ex equo con Lionel Messi)

Record di premi UEFA Club Footballer/Best Player/Men’s Player: 4

Record di Palloni d’Oro: 5 (ex equo con Lionel Messi)

Record di FIFA Best Player: 5 (ex equo con Lionel Messi)

Record di presenze nella Squadra dell’anno di UEFA.com: 12 (2004, 2007–2017)

20.01: Incontro che avrà il sapore della rivincita per i bavaresi, eliminati l’anno scorso nei quarti di finale in maniera molto molto discutibile. Dopo il 2-1 di Monaco, a Madrid, la gara si è protratta oltre i tempi regolamentari visto il risultato in favore dei tedeschi (2-1). Poi una doppietta di Ronaldo ed una marcatura di Asensio hanno regalato il successo ai Blancos ma protagonista del confronto è stato anche l’arbitro Kassai, considerato dagli addetti ai lavori uno dei migliori fischietti in circolazione. Il direttore di gara ungherese ne combinò infatti di tutti i colori graziando Casemiro (secondo giallo ed espulsione), sanzionando con il rosso Vidal ingiustamente all’84’, sullo score di 1-2 in favore degli ospiti, e poi convalidando la rete di Cr7 nonostante il fuorigioco dell’attaccante portoghese. Si pregusta, quindi, la vendetta in casa teutonica.

19.59: Bayern con la classica casacca rossa, mentre le Merengues scendono in campo con la “Camiseta” nera

Who are you backing to shine in Munich? 🤔#UCL pic.twitter.com/dQQk5fwJaM — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 25, 2018

19.57: Da par suo il Real Madrid arriva per la 29esima volta della propria storia in semifinale dopo aver ottenuto la qualificazione battendo il PSG (negli ottavi di finale) e soprattutto la Juventus (nei quarti di finale). Un confronto estremamente emozionante quello contro i bianconeri, costellato dai successi esterni. A Torino, grazie ad un Cristiano Ronaldo superbo (autore di una doppietta con rete in rovesciata), gli uomini di Zinedine Zidane si sono imposti 3-0 rischiando poi di subire al Santiago Bernabeu una clamorosa rimonta per via delle marcature di Mandzukic (due volte) e Matuidi. Poi il rigore trasformato da Ronaldo negli ultimi scampoli di match ha consentito ai Blancos di staccare il biglietto per questo turno.

19.55: Il Bayern arriva all’appuntamento dopo aver superato il Beşiktaş (ottavi di finale) ed il Siviglia (quarti di finale) ed impressionando per la grande compattezza di squadra che Jupp Heynckes è riuscito a dare da quando è tornato sulla panchina bavarese, in conseguenza dell’esonero di Carlo Ancelotti. Tecnico tedesco che ha raggiunto sempre la finale nelle sue precedenti esperienze in Champions, vincendo con il Real Madrid nel 1998 e con i tedeschi nel 2013 e perdendo nel 2012 sempre con il club teutonico. Tornato in panchina, come detto, nell’ottobre del 2017 ha rimandato la pensione e punta ed essere il tecnico più anziano a vincere il trofeo (72 anni).

19.53: Partita più giocata del calcio europeo, quella tra FC Bayern München e Real Madrid CF sarà la 25esima sfida complessiva tra le due squadre, e la settima in semifinale di Coppa dei Campioni. Per il Real è l’ottava semifinale di UEFA Champions League consecutiva (un record), mentre il Bayern è in questa fase per la sesta volta in sette stagioni. Quarto doppio confronto tra le due squadre in sette stagioni, il Real ne ha vinti due mentre il Bayern uno.

19.51: Giocatori che sono arrivati all’Allianz Arena e le loro facce sono piuttosto tese e concentrate.

19.50: Zidane, invece, lascia in panchina gli esperti Bale e Benzema per dare spazio al più difensivo Lucas Vázquez e alla fantasia di Isco. Cristiano Ronaldo agirà quindi come centravanti, mentre al centro della difesa il capitano Sergio Ramos.

19.49: Heynckes si affida all’esperienza delle sue frecce “storiche” Robben e Ribéry, che giocheranno in appoggio a Lewandowski. Schieramento molto audace con James Rodríguez in mezzo al campo e Thomas Müller trequartista.

19.46: Di seguito le formazioni ufficiali del match dell’Allian Arena:

Bayern Monaco (4-1-4-1): Ulreich; Kimmich, Hummels, Boateng, Rafinha; Javi Martínez; Robben, James Rodríguez, Müller, Ribery; Lewandowski. All: Heynckes

Real Madrid (4-3-3): Keylor Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Casemiro, Modric, Kroos; Vázquez, Cristiano Ronaldo, Isco. All: Zidane

19.45: Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Bayern Monaco-Real Madrid, semifinale d’andata delle semifinali di Champions League.

Foto: profilo twitter Champions League