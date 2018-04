Juventus-Real Madrid: diretta tv, gratis e in chiaro su Canale 20. Cos’è la nuova rete e dove si vede? Programma e orario d’inizio

Canale 20 debutta con il botto. La grande novità del panorama televisivo italiano trasmetterà in diretta tv, gratis e in chiaro, Juventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio (oggi martedì 3 aprile, ore 20.45). Il big match dell’Allianz Stadium di Torino troverà spazio su questa nuova rete, la nuova di casa Mediaset: il Biscione ha infatti acquistato le vecchie frequenze di Rete Capri e ha così deciso di tenere a battesimo Canale 20 con una delle partite più attese dell’intera stagione, il miglior modo possibile per fare conoscere la rete presso il grande pubblico.

Canale 20 sarà fruibile sia sul digitale terrestre che sul satellite, assecondando così le esigenze di tutto il pubblico nazionale: i tifosi bianconeri e gli appassionati del grande calcio internazionale potranno godersi un big match da urlo, la super sfida tra i Campioni d’Italia e la corazzata guidata da Cristiano Ronaldo nella rivincita della Finale dell’anno scorso.

Canale 20, dove questa sera (ore 20.45) sarà trasmessa Juventus-Real Madrid, è visibile schiacciando il tasto 20 del telecomando dunque è subito dopo le prime 9 reti nazionali e i 10 slot a disposizione delle emittenti locali (diverse da Regione a Regione). Se non riuscite a vederlo vi basterà procedere con la risintonizzazione del vostro televisore seguendo queste semplici istruzioni

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Juventus-Real Madrid. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 20 ma anche su Mediaset Premium (per gli abbonati), in diretta streaming su Premium Play e sul sito di Mediaset, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 3 APRILE:

20.45 Juventus-Real Madrid













(foto profilo Twitter Cristiano Ronaldo)