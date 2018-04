Volley femminile, le convocate dell’Italia per le partite estive: rosa di 28 azzurre verso Nations League e Mondiali

Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di volley femminile, ha svelato la rosa con la quale parteciperà alle competizioni estive tra cui spiccano la Nations League (cinque turni di partite, dal 15 maggio al 14 giugno con possibile Final Six dal 27 giugno al 1° luglio) e i Mondiali in Giappone (30 settembre – 21 ottobre).

Il coach marchigiano ha selezionato una lista allargata di 28 atlete che saranno divise in due gruppi: Nazionale Seniores e Nazionale under 2020. Il primo gruppo (14 atlete) parteciperà alla Nations League, il secondo lavorerà in prospettiva Olimpiadi Tokyo 2020 e si concentrerà sui Giochi del Mediterraneo (a Tarragona dal 22 giugno al 1° luglio). Entrambi i gruppi, però, lavoranno in parallelo in modo da agevolare eventuali scambi anche in vista della rassegna iridata.

Di seguito le 28 azzurre convocate. Già domani alcune ragazze si raduneranno al Centro Pavesi di Milano (ovviamente non le tesserate di Conegliano, Novara, Busto Arsizio e Scandicci che sono nel pieno della stagione). Spiccano le assenze di Caterina Bosetti e Valentina Diouf, alle prese con gli infortuni (molto grave quello della schiacciatrice, l’opposto potrebbe recuperare nel breve periodo).

PALLEGGIATRICI:

Carlotta Cambi (myCicero Volley Pesaro)

Isabella Di Iulio (Savino Del Bene Scandicci)

Ofelia Malinov (Foppapedretti Bergamo)

Alessia Orro (Unet E-Work Busto Arsizio)

OPPOSTI/SCHIACCIATRICI:

Lucia Bosetti (Savino Del Bene Scandicci)

Alice Degradi (Sab Volley Legnano)

Paola Egonu (Igor Gorgonzola Novara)

Alessia Gennari (Unet E-Work Busto Arsizio)

Anastasia Guerra (Pomì Casalmaggiore)

Myriam Sylla (Foppapedretti Bergamo)

Serena Ortolani (Saugella Team Monza)

Silvia Nwakalor (Club Italia Crai)

CENTRALI:

Sara Bonifacio (Igor Gorgonzola Novara)

Beatrice Berti (Unet E-Work Busto Arsizio)

Alexandra Botezat (Unet E-Work Busto Arsizio)

Cristina Chirichella (Igor Gorgonzola Novara)

Anna Danesi (Imoco Volley Conegliano)

Raphaela Folie (Imoco Volley Conegliano)

Marina Lubian (Club Italia Crai)

Camilla Mingardi (Liu Jo Nordmeccanica Modena)

Anna Nicoletti (Imoco Volley Conegliano)

Elena Pietrini (Club Italia Crai)

Rossella Olivotto (myCicero Volley Pesaro)

Sara Fahr (Club Italia Crai)

LIBERI:

Chiara De Bortoli (Club Italia Crai)

Monica De Gennaro (Imoco Volley Conegliano)

Beatrice Parrocchiale (Il Bisonte Firenze)

Ilaria Spirito (Unet E-Work Busto Arsizio)