Come sintonizzare Canale 20 sulle tv. Le istruzioni per vedere Juventus-Real Madrid, in diretta tv gratis e in chiaro

Oggi martedì 3 aprile nasce Canale 20, la nuova rete Mediaset visibile schiacciando il tasto 20 del vostro telecomando. Il Biscione ha acquistato le vecchie frequenze di Rete Capri e ha così deciso di fatto nascere un nuovo spazio, la grande novità del panorama televisivo italiano in questo inizio 2018. Debutto con il botto visto che questa sera (ore 20.45) verrà trasmessa in diretta tv Juventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale della Champions League 2018.

Un big match spettacolare e davvero imperdibile, il migliore modo possibile per fare conoscere la rete presso il grande pubblico: tutti i tifosi bianconeri e gli appassionati del grande calcio internazionale si sintonizzeranno su Canale 20 per seguire in diretta tv, gratis e in chiaro, una delle partite più spettacolari della stagione. Canale 20 è dunque visibile sulla posizione 20 del digitale terrestre, dunque immediatamente dopo le 9 reti nazionali e i 10 spazi a disposizione delle tv locali (diverse da Regione a Regione).

Qualcuno di voi non riesce a vedere Canale 20 e ha dei problemi con il proprio televisore? Vi spieghiamo come risintonizzare la tv per potervi gustare Juventus-Real Madrid su Canale 20.

COME SINTONIZZARE CANALE 20 SUL DIGITALE TERRESTRE:

Indipendentemente dal televisore che avete, vi basterà procedere con una risintonizzazione automatica del decoder o della tv. A quel punto vi basterà schiacciare il tasto 20 del telecomando e il gioco è fatto.

Se invece non trovate Canale 20 attraverso la risintonizzazione auotomatica allora dovrete procedere con la ricerca manuale: la frequenza da cercare è la 36 UHF (594 MHz) nelle impostazioni della sintonizzazione. Se siete residenti in Sardegna allora dovrete selezionare la frequenza 46 UHF (674 MHz).

COME SINTONIZZARE CANALE 20 SUL SATELLITE:

Canale 20 è disponibile anche sul satellite di Tivù Sat, sempre al numero 20 della numerazione. Per ricevere il segnale bisognerà naturalmente procedere con una sintonizzazione automatica ma dovete avere i seguenti requisiti:

– Una parabola satellitare orientata sul satellite Hot Bird Eutelsat a 13° Est (lo stesso che trasmette il pacchetto Sky)

– Un decoder satellitare compatibile con gli standard di decodifica Tivù Sat.

– La smart card Tivù Sat (gratuita)

Se non riuscite a trovare Canale 20 con una sintonizzazione automatica allora sintonizzatelo con la ricerca manuale, la frequenza è 11432 MHz in polarizzazione verticale, symbol rate 29900 e FEC 3/4 per il satelline HotBird 13° Est.

CANALE 20 SI PUO’ VEDERE IN STREAMING?

Assolutamente sì. Andate sul sito internet di Mediaset, registratevi gratuitamente alla piattaforma e gustatevi Juventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale della Champions League.