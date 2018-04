LIVE Juventus-Real Madrid, Champions League in DIRETTA: il risultato e gli aggiornamenti in tempo reale

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. I bianconeri partiranno sfavoriti nei confronti delle merengues in quella che è la rivincita della finale dell’anno scorso. All’Allianz Stadium, gli uomini di Max Allegri vanno a caccia di una vera e propria impresa contro la corazzata spagnola: servirà una prestazione da urlo per cercare di mettere in difficoltà i Campioni d’Europa e provare a ottenere un risultato importante in vista del match di ritorno i programma la prossima settimana al Santiago Bernabeu.

Sarà una serata spettacolare e davvero imperdibile, la partita si preannuncia comunque incerta e avvincente. I Campioni d’Italia, spinti dal proprio pubblico, hanno le carte in regola per tenere testa a Cristiano Ronaldo e compagni. Dybala e Higuain dovranno trascinare l’attacco dei bianconeri, sarà importante non prendere gol per poi giocarsi il tutto per tutti nella seconda parte della doppia sfida.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Juventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.45. Buon divertimento a tutti.













