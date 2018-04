Pallanuoto, Europa Cup 2018: le rivali dell’Italia. Ungheria e Grecia fanno paura

Un appuntamento da non perdere: nel fine settimana scattano le fasi finali della LEN Europa Cup 2018 di pallanuoto maschile. Una manifestazione davvero di livello assoluto, nata quest’anno, che vede al via tantissime delle migliori nazionali a livello continentale, che l’hanno addirittura preferita alla più nota e storica World League. Dal 5 aprile andranno in scena le Super Final, la fase preliminare sarà divisa in due gironi: al via ovviamente anche il Settebello di Sandro Campagna.

Rivali davvero insidiose per la squadra azzurra, che ha però evitato lo spauracchio Croazia, campionessa del mondo e padrona di casa. Spagna, Ungheria e Grecia le avversarie nel raggruppamento tricolore. Gli iberici sembrano il pericolo minore in casa azzurra: due veterani, Minguell ed Espanol, e tantissimi giovanissimi per una compagine che sta ovviamente testando le nuove generazioni. A sfidare gli spagnoli ci saranno gli ex Gonzalo Echenique e Guillermo Molina, entrambi con il passaporto della Roja. Il distacco tecnico e fisico comunque è ancora elevato, negli ultimi anni il Settebello l’ha sempre fatto da padrona.

Sempre da seguire con un occhio di riguardo invece i magiari, anche se il ricambio generazionale è presente anche in una delle nazionali simbolo di questo sport. A guidare la compagine di Tamás Märcz c’è ovviamente il condottiero di mille battaglie, il portierone Nagy. Assenti i fratelli Varga, spazio a giocatori comunque di livello internazionale come Vamos ed Erdelyi. Quarti agli Europei, quarti ai Mondiali: la Grecia si è assestata al top, anche se continua a mancare il colpaccio. Gli ellenici puntano sulla stella Ioannis Fountoulīs, capocannoniere dell’ultima edizione iridata in quel di Budapest. Apparizioni in terra italiana anche per Angelos Vlachopoulos, ora attaccante dell’Eger.













