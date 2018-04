Italia-Belgio, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2019: orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo

L’Italia del calcio femminile si gioca una fetta importantissima della qualificazione ai prossimi Mondiali nello scontro che andrà in scena questo pomeriggio alle ore 18.00 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara, casa della SPAL in Serie A: ospiti delle azzurre saranno le atlete del Belgio, principali avversarie delle ragazze di Milena Bertolini nella corsa verso Francia 2019.

La nostra selezione nazionale, che ha giocato una partita in più rispetto alle belghe, ha cinque punti di vantaggio rispetto alle rivali, quando mancano tre partite alla conclusione del girone: l’Italia dovrà affrontare a giugno il Portogallo in casa e poi a settembre il Belgio in trasferta.

Una vittoria questo pomeriggio significherebbe un grande passo verso la rassegna mondiale: l’Italia sarebbe aritmeticamente qualificata vincendo le ultime due gare interne, rendendo ininfluente la gara conclusiva in trasferta.

Di seguito il programma completo della sfida.

Martedì 10 aprile 2018 ore 18.00

Italia-Belgio

diretta tv su RaiSport+HD

diretta streaming su RaiPlay

diretta testuale su OA Sport













Foto: Profilo Twitter FIGC

roberto.santangelo@oasport.it