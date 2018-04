Come guardare Canale 20? Questa sera Juventus-Real Madrid, la Champions League sulla nuova rete: come sintonizzarsi, programma e orario

Questa sera (ore 20.45) si giocherà Juventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. I bianconeri vanno a caccia dell’impresa contro le merengues, all’Allianz Stadium andrà in scena la rivincita della finale dello scorso anno vinta dai galacticos. Gli uomini di Max Allegri dovranno davvero superarsi: servirà la partita perfetta per conquistare una vittoria importante in vista del durissimo incontro di ritorno in programma la prossima settimana al Santiago Bernabeu.

Juventus-Real Madrid entrerà di diritto anche nella storia della televisione italiana: sarà infatti questo big match a tenere a battesimo Canale 20, la grande novità del panorama televisivo di questo inizio 2018. Mediaset ha acquistato le vecchie frequenze di Rete Capri e le farà esordire proprio per l’andata dei quarti di finale della Champions League: i tifosi bianconeri e gli appassionati del grande calcio internazionale potranno gustarsi in diretta tv, gratis e in chiaro, la super sfida di Torino, potranno ammirare le gesta di Buffon e compagni sperando in un esito decisamente più favorevole rispetto a quello di Cardiff.

Per guardare la partita vi basterà andare sul tasto 20 del vostro telecomando. Se non aveva ancora risintonizzato il vostro televisore procedete con una risintonizzazione automatica oppure con quella manuale. Poi sedetevi comodamente in partita e gustatevi la partita, totalmente gratis e senza dovere pagare un canone. Naturalmente l’incontro sarà fruibile anche su Mediaset Premium (per gli abbonati), in diretta streaming su Premium Play e sul sito di Mediaset, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Juventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale della Champions League 2018.

MARTEDI’ 3 APRILE:

20.45 Juventus-Real Madrid

