Juventus-Real Madrid in tv su Canale 20. Come vederla gratis e risintonizzare il digitale terrestre. La guida completa

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI JUVENTUS-REAL MADRID

Juventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale della Champions League 2018, sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 20. Il big match di Torino potrà essere comodamente guardato in televisione, sulla nuove rete di Mediaset che debutta proprio questa sera. La super sfida tra i bianconeri e le merengues, rivincita della finale dell’anno scorso, terrà a battesimo Canale 20: totalmente gratuito e free, visibile senza alcun abbonamento sul digitale terrestre e sul satellite.

Il Biscione ha deciso di fare questo regalo a tutti gli appassionati del grande calcio internazionale e ai tifosi bianconeri. Vi basterà schiacciare il tasto 20 del vostro telecomando. Se non trovate Canale 20 procedere con la risintonizzazione del televisore (qui trovare le varie istruzioni). Di seguito il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Juventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale della Champions League 2018.

MARTEDI’ 3 APRILE:

20.45 Juventus-Real Madrid

CLICCA QUI PER LE ISTRUZIONI SU COME RISINTONIZZARE LA TV E VEDERE CANALE 20