Calcio, Champions League 2018: verso Barcellona-Roma. Impresa improba per i giallorossi, ma i precedenti…

Da una parte la formazione stellare che sta dominando La Liga con nove punti di margine sull’Atletico Madrid, dall’altra la formazione che in Italia attualmente è al terzo posto in Serie A, e sta difendendo con le unghie il piazzamento che varrebbe la qualificazione diretta alla prossima Champions League: questo alla vigilia il quadro che si presenta pensando a Barcellona-Roma, gara d’andata dei quarti di finale del massimo torneo continentale per club di calcio.

Nella prima stagione della gestione Valverde i catalani hanno anche registrato la difesa: in campionato hanno subito 15 gol in 30 partite (in media 1 ogni 180′), mentre in Champions ne hanno subite appena 2 in 8 gare (in media 1 ogni 360′, esattamente la metà). Con questi numeri i blaugrana farebbero paura a chiunque.

La Roma invece, sotto la guida di Di Francesco, ha dapprima vinto un girone, sulla carta, di ferro, precedendo il Chelsea e spedendo in Europa League l’Atletico Madrid, prima di eliminare, non senza patemi d’animo, lo Shakhtar Donetsk agli ottavi di finale. I giallorossi però hanno la media di 0,8 reti subite a partita in campionato ed 1 rete subita a partita in Champions League.

I precedenti però sono in perfetto equilibrio: quattro confronti in Champions League con una vittoria per parte e due pareggi. Questa però è la prima volta che il doppio confronto arriva nella fase ad eliminazione diretta. Il primo doppio incrocio infatti risale alla seconda fase a gironi dell’edizione 2001-2002, con i giallorossi capaci di impattare 1-1 in trasferta e di imporsi 3-0 in casa.

Nella prima fase della stagione 2015-2016 invece fu il Barcellona ad impattare per 1-1 in trasferta, prima di imporsi in casa con un roboante 6-1. Se nella prima occasione però i giallorossi non superarono il raggruppamento, nell’ultimo precedente riuscirono a passare agli ottavi di finale.













Foto: Profilo Twitter AS Roma

