Calendario Mondiali calcio 2018: gli orari di tutte le partite. Come vederli in tv? Il tabellone e il programma completo

I Mondiali 2018 di calcio sono uno degli eventi sportivi più attesi e importanti dell’anno. La rassegna iridata dello sport più praticato al mondo si svolgerà in Russia dal 14 giugno al 15 luglio: ci aspetta un mese di passione, le migliori 32 Nazionali del Pianeta ci regaleranno grande spettacolo, si sfideranno tra di loro per la conquista del trofeo più ambito. Sfide al cardiopalma con i campionati più amati pronti per dei testa a testa memorabili da consegnare alla storia.

Per la prima volta i Mondiali di calcio sbarcano in Russia, l’evento coinvolgerà davvero tutto il Paese con tante città pronte a ospitare le partire che condurranno verso l’attesissima finale di Mosca. L’Italia purtroppo sarà assente: dopo 60 anni manchiamo clamorosamente la qualificazione ai Mondiali, gli azzurri restano a casa e dovremo accontentarci di seguire lo spettacolo che ci regaleranno le altre stelle. La Germania è pronta per difendere il titolo conquistato quattro anni fa, il Brasile sembra essere in grande forma e vuole tornare a vincere dopo 12 anni dall’ultima volta, l’Argentina di Leo Messi sogna il colpaccio, la Spagna ha tutte le carte in regola per fare la differenza, da non sottovalutare il Portogallo di Cristiano Ronaldo che ha vinto gli Europei, l’eterna incompiuta Inghilterra può provare a dire la sua al pari di altre outsider come Francia, Uruguay, Colombia, Belgio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari e le partite dei Mondiali 2018 di calcio. La guida completa con il regolamento, la composizione dei gironi, le istruzioni su come vedere tutte le partite in diretta tv e streaming, le favorite e tanto altro ancora.

MONDIALI 2018: QUANDO E DOVE SI GIOCA? TUTTE LE DATE, GLI ORARI E IL PROGRAMMA COMPLETO

I Mondiali 2018 di calcio si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 giugno. Ad aprire il torneo sarà la sfida tra Russia e Arabia Saudita, il match tra i padroni di casa e i mediorientali è in programma proprio per il 14 giugno anticipato dalla consueta cerimonia di apertura. La Finale si giocherà a Mosca domenica 15 giugno.

La fase a gironi durerà due settimane esatte: da giovedì 14 a giovedì 28 giugno. Le prime due formazioni di ogni gruppo accederanno direttamente agli ottavi di finale che si svolgeranno da sabato 30 giugno a martedì 3 luglio. Due giornate saranno dedicate ai quarti di finale (6-7 luglio), le semifinali sono previste per il 10 e 11 luglio.

MONDIALI 2018: COME GUARDARE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

I Mondiali 2018 di calcio saranno trasmessi in diretta tv, gratis e in chiaro, sui canali Mediaset. Tutte le partite del torneo saranno dunque visibili senza pagare canone e abbonamenti: tutti gli appassionati del grande calcio internazionale potranno godersi comodamente tutte le partite. Le reti che ospiteranno le partite sono Canale 5, Italia 1 e il neonato Canale 20: il palinsesto dettagliato verrà comunicato nelle prossime settimane.

Tutte le partite dei Mondiali 2018 saranno trasmesse anche in diretta streaming, sempre gratis, sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto per minuto, di tutte le partite per non perdersi davvero nulla.

MONDIALI 2018: LA COMPOSIZIONE DEGLI OTTO GIRONI E TUTTE LE QUALIFICATE

Ai Mondiali 2018 si sono qualificate 32 Nazionali provenienti dai cinque Continenti. Le squadre sono state divise in otto gironi da quattro formazioni ciascuno: sono previste di sola andata, le prime due classificate di ogni gruppo accederanno agli ottavi di finale dove inizierà la fase a eliminazione diretta.

GRUPPO A: Russia, Arabia Saudita, Egitto, Uruguay

GRUPPO B: Portogallo, Spagna, Marocco, Iran

GRUPPO C: Francia, Australia, Perù, Danimarca

GRUPPO D: Argentina, Islanda, Croazia, Nigeria

GRUPPO E: Brasile, Svizzera, Costa Rica, Serbia

GRUPPO F: Germania, Messico, Svezia, Corea del Sud

GRUPPO G: Belgio, Panama, Tunisia, Inghilterra

GRUPPO H: Polonia, Senegal, Colombia, Giappone

MONDIALI 2018: IL CALENDARIO COMPLETO, TUTTE LE PARTITE E GLI ORARI

GIOVEDÌ 14 GIUGNO:

17.00 Russia vs Arabia Saudita (gruppo A, a Mosca)

VENERDÌ 15 GIUGNO:

14.00 Egitto vs Uruguay (gruppo A, a Ekaterinburg)

17.00 Marocco vs Iran (gruppo B, a San Pietroburgo)

20.00 Spagna vs Portogallo (gruppo B, a Sochi)

SABATO 16 GIUGNO:

12.00 Francia vs Australia (gruppo C, a Kazan)

15.00 Argentina vs Islanda (gruppo D, a Kaliningrad)

18.00 Perù vs Danimarca (gruppo C, a Saransk)

21.00 Croazia vs Nigeria (gruppo D, a Kaliningrad)

DOMENICA 17 GIUGNO:

14.00 Costa Rica vs Serbia (gruppo E, a Samara)

17.00 Germania vs Messico (gruppo F, a Mosca)

20.00 Brasile vs Svizzera (gruppo, a Rostov)

LUNEDÌ 18 GIUGNO:

14.00 Svezia vs Corea del Sud (gruppo F, a Nizhny Novgorod)

17.00 Belgio vs Panama (gruppo G, a Sochi)

20.00 Tunisia vs Inghilterra (gruppo G, a Volgograd)

MARTEDÌ 19 GIUGNO:

14.00 Polonia vs Senegal (gruppo H, a Mosca)

17.00 Russia vs Egitto (gruppo A, a San Pietroburgo)

20.00 Colombia vs Giappone (gruppo H, a Saransk)

MERCOLEDÌ 20 GIUGNO:

14.00 Portogallo vs Marocco (gruppo B, a Mosca)

17.00 Uruguay vs Arabia Saudita (gruppo A, a Rostov)

20.00 Iran vs Spagna (gruppo B, a Kazan)

GIOVEDÌ 21 GIUGNO:

14.00 Francia vs Perù (gruppo C, a Ekaterinburg)

17.00 Danimarca vs Australia (gruppo C, a Samara)

20.00 Argentina vs Croazia (gruppo D, a Nizhny Novgorod)

VENERDÌ 22 GIUGNO:

14.00 Brasile vs Costa Rica (gruppo E, a San Pietroburgo)

17.00 Nigeria vs Islanda (gruppo D, a Volgograd)

20.00 Serbia vs Svizzera (gruppo E, a Kaliningrad)

SABATO 23 GIUGNO:

14.00 Belgio vs Tunisia (gruppo G, a Mosca)

17.00 Germania vs Svezia (gruppo F, a Sochi)

20.00 Corea del Sud vs Messico (gruppo F, a Rostov)

DOMENICA 24 GIUGNO:

14.00 Inghilterra vs Panama (gruppo G, a Nizhny Novgorod)

17.00 Giappone vs Senegal (gruppo H, a Ekaterinburg)

20.00 Polonia vs Colombia (gruppo H, a Kazan)

LUNEDÌ 25 GIUGNO:

16.00 Uruguay vs Russia (gruppo A, a Samara)

16.00 Arabia Saudita vs Egitto (gruppo A, a Volgograd)

20.00 Spagna vs Marocco (gruppo B, a Kaliningrad)

20.00 Iran vs Portogallo (gruppo B, a Kaliningrad)

MARTEDÌ 26 GIUGNO:

16.00 Danimarca vs Francia (gruppo C, a Mosca)

16.00 Australia vs Perù (gruppo C, a Sochi)

20.00 Nigeria vs Argentina (gruppo D, a San Pietroburgo)

20.00 Islanda vs Croazia (gruppo D, a Rostov)

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO:

16.00 Corea del Sud vs Germania (gruppo F, a Kazan)

16.00 Messico vs Svezia (gruppo F, a Ekaterinburg)

20.00 Serbia vs Brasile (gruppo E, a Mosca)

20.00 Svizzera vs Corea del Sud (gruppo E, a Nizhny Novgorod)

GIOVEDÌ 28 GIUGNO:

16.00 Giappone vs Polonia (gruppo H, a Volgograd)

16.00 Senegal vs Colombia (gruppo H, a Samara)

20.00 Inghilterra vs Belgio (gruppo G, a Volgograd)

20.00 Panama vs Tunisia (gruppo G, a Samara)

SABATO 30 GIUGNO:

16.00 Ottavo di finale 1: Prima Gruppo C vs Seconda Gruppo D (a Kazan)

20.00 Ottavo di finale 2: Prima Gruppo A vs Seconda Gruppo B (a Sochi)

DOMENICA 1° LUGLIO:

16.00 Ottavo di finale 3: Prima Gruppo B vs Seconda Gruppo A (a Mosca)

20.00 Ottavo di finale 4: Prima Gruppo D vs Seconda Gruppo C (a Nizhny Novgorod)

LUNEDÌ 2 LUGLIO:

16.00 Ottavo di finale 5: Prima Gruppo E vs Seconda Gruppo F (a Samara)

20.00 Ottavo di finale 6: Prima Gruppo G vs Seconda Gruppo H (a Rostov)

MARTEDÌ 3 LUGLIO:

16.00 Ottavo di finale 7: Prima Gruppo H vs Seconda Gruppo G (a Mosca)

20.00 Ottavo di finale 8: Prima Gruppo F vs Seconda Gruppo E (a San Pietroburgo)

VENERDÌ 6 LUGLIO:

16.00 Quarto di finale 1: Vincente Ottavo di finale 2 vs Vincente Ottavo di finale 1 (a Nizhny Novgorod)

20.00 Quarto di finale 2: Vincente Ottavo di finale 5 vs Vincente Ottavo di finale 6 (a Kazan)

SABATO 7 LUGLIO:

16.00 Quarto di finale 3: Vincente Ottavo di finale 7 vs Vincente Ottavo di finale 8 (a Samara)

20.00 Quarto di finale 4: Vincente Ottavo di finale 3 vs Vincente Ottavo di finale 4 (a Sochi)

MARTEDÌ 10 LUGLIO:

20.00 Semifinale 1: Vincente Quarto di finale 1 vs Vincente Quarto di finale 2 (a San Pietroburgo)

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO:

20.00 Semifinale 2: Vincente Quarto di finale 3 vs Vincente Quarto di finale 4 (a Mosca)

SABATO 14 LUGLIO:

16.00 Finale per il terzo posto (a San Pietroburgo)

DOMENICA 15 LUGLIO:

17.00 Finale Mondiali 2018 di calcio (a Mosca)

MONDIALI 2018: IL TABELLONE COMPLETO E TUTTE LE SFIDE

MONDIALI 2018: IL REGOLAMENTO DEL TORNEO

Sono previsti 8 gironi da quattro squadre ciascuno. Le formazioni si affronteranno tra loro in match di sola andata (tre partite a testa). Le prime due classificate di ogni gruppo accederanno agli ottavi di finale dove inizierà la fase a eliminazione diretta.













(foto Twitter LaLiga)