LIVE Pagelle Francia-Croazia, Finale Mondiali 2018: 1-1. Perisic con un gol splendido va a riprendere l’autogol di Mandzukic!

Ci siamo, il grande giorno è arrivato. Oggi a Mosca alle ore 17.00 Francia e Croazia si giocheranno la finale del Mondiale di calcio 2018. Chi diventerà campione del mondo? I francesi, comandati da Kylian Mbappè, Paul Pogba e Antoine Griezmann o i sorprendenti croati di Luka Modric, Ivan Perisic e Mario Mandzukic? Il palcoscenico è pronto e le due squadre si contenderanno la Coppa del Mondo, in un match che si annuncia senza una favorita ma che è aperto a tutto. Da una parte la Francia, che il CT Didier Deschamps schiererà in campo con il consueto 4-2-3-1 con Lloris tra i pali, Pavardi, Umtiti, Varane e Hernandez in difesa, Kantè e Pogba a centrocampo, con Mbappè, Griezmann e Matuidi a sostegno di Giroud. La Croazia, a sua volta, scenderà sul manto erboso con lo stesso schema con Subasic tra i pali, Vrsaljko, Lovren e Vida, con Strinic che proverà a recuperare sull’out di sinistra. In mezzo al campo Rakitic e Brozovic, quindi Modric, Rebic e Perisic alle spalle di Mandzukic. Il Mondiale di Russia 2018, è pronto per il suo atto finale. Chi alzerà la Coppa del Mondo? Di seguito le PAGELLE LIVE per seguire istante per istante l’andamento dei 22 in campo.













FRANCIA (4-2-3-1)

Lloris 6 – Il capitano vuole alzare la Coppa, non dovrà distrarsi nemmeno un secondo

Pavard 6 – Avrà contro Perisic. Non potrà sbagliare mai

Umtitii 6 – Avrà contro Mandzukic, si prepara a 90 minuti di battaglia

Varane 6 – Sul gol del vantaggio dà fastidio a Mandzukic, sul pareggio devia lievemente la cannonata di Perisic

Hernandez 6 – Bel duello con Rebic sulla fascia

Kantè 6 – Pronto a correre per tre come sempre. Si becca il cartellino giallo per un fallo su una ripartenza di Perisic

Pogba 6 – Gli manca solo la finale per la definitiva consacrazione. Parte molto controllato come tutta la Francia

Matuidi 6 – Anche oggi gioca a sinistra nei tre dietro Giroud per dare sostanza al centrocampo

Griezmann 6 – Dalla sua punizione arriva l’autogol di Mandzukic, aveva piazzato bene il cross

Mbappè 6 – Prova la prima accelerazione e manda nel panico Strinic e mezza difesa croata. Il suo passaggio in area svanisce

Giroud 6 – Sta mettendo grande pressione ai centrali difensivi croati.

CROAZIA (4-2-3-1)

Subasic 6 – Sorpreso dal tocco all’indietro di Mandzukic, nulla può. Gol inevitabile

Vrsaljko 6 – Dovrà vedersela con Matuidi e Henandez. Non avrà troppo spazio per offendere

Lovren 6 – Se la dovrà vedere con Giroud in prima battuta, quindi Griezmann, clienti scomodi

Vida 6 – Dopo un inizio nel quale la Francia non si era mai vista, va a chiudere alla grande su Mbappè che era lanciato verso l’area

Strinic 6 – Mbappè lo punta subito e lui va in difficoltà

Brozovic 6 – Ha disputato un Mondiale eccellente. Gioca ancora davanti alla difesa per sfruttare la sua qualità

Rakitic 6 – Dovrà essere bravo a unire fase di non possesso e fase di possesso nel cuore del campo. Ci prova con un complicato sinistro al volo, palla altissima

Modric 6 – Il capitano ed il fulcro della squadra.. il madridista vuole prendere per mano la squadra e alzare la Coppa

Rebic 5.5 – Ha giocato una Coppa del Mondo sontuosa, oggi è chiamato alla prova del nove, per ora non pervenuto

Perisic 7 – Dopo una semifinale strepitosa inizia la finale alla grande. Mette in difficoltà gli avversari e segna uno strepitoso gol dell’1-1!!

Mandzukic 5.5 – Va a saltare in difesa per dare man forte ai suoi ma, per sua sfortuna, devia la punizione di Griezmann alle spalle di Subasic

Foto: Calcio Francia – Vlad1988 Shutterstock