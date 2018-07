LIVE Belgio-Inghilterra, Finale 3° posto Mondiali 2018 in DIRETTA: in palio la medaglia di bronzo

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Belgio-Inghilterra, finale per il terzo posto dei Mondiali 2018 di calcio. E’ il penultimo atto di Russia 2018, tra le due deluse delle semifinali che meritano comunque gli applausi di tutti gli appassionati di calcio per come hanno affrontato il torneo iridato e per lo spettacolo che hanno saputo regalare nelle sfide che le hanno portate fino a qui. E’ la partita più difficile da giocare perchè si arriva dalla sconfitta più dura da digerire, quella che ha tolto alle due formazioni in campo il palcoscenico più importante, quello della finalissima ma allo stesso tempo c’è un bronzo mondiale da assegnare e nessuno si tirerà indietro per conquistare un posto sul podio iridato. Belgio e Inghilterra si sono già affrontate nell’ultima sfida del girone preliminare con successo 1-0 dei Diavoli Rossi.

Per entrambe le squadre in campo si tratta della seconda finale per il terzo posto della storia e per una delle due si tratterà del primo bronzo mondiale perchè il Belgio perse la finale per il terzo posto nel 1986 contro la Francia e l’Inghilterra perse la finale per il terzo posto nel 1990 a Bari contro l’Italia. E’ possibile, comunque, che i due tecnici facciano un ampio turnover per la partita odierna, viste le condizioni non proprio ottimali da cui sono usciti i giocatori dalle due semifinali rispettivamente con Francia e Croazia.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Belgio-Inghilterra, finale per il terzo posto dei Mondiali 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 16.00. Buon divertimento a tutti.













