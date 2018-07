15 luglio, una domenica da delirio…sportivo! Non perderti nulla con la Super DIRETTONA di OA Sport

Tappa del Tour de France sulle strade della Parigi-Roubaix, MotoGP, l’atto conclusivo di Wimbledon, la finale dei Mondiali di calcio. Noi appassionati di sport viviamo per giornate così, le aspettiamo per settimane e mesi interi. Un susseguirsi di emozioni a ripetizione, spesso in contemporanea.

Sarà una domenica 15 luglio da ricordare. Un piacevole e succulento antipasto di quanto ci attende dal 2 al 12 agosto, quando assisteremo agli European Championships, ovvero le rassegne continentali di nuoto, atletica, ciclismo, ciclismo su pista, tuffi, nuoto di fondo, nuoto sincronizzato, triathlon, canottaggio, golf e ginnastica artistica. Tutto insieme in una sorta di Olimpiade europea.

In attesa delle abbuffate agostane, concentriamoci sulla giornata di domani. Dopo l’aperitivo delle gare di Moto3 e Moto2, rispettivamente alle 11.00 ed alle 12.20, allacceremo le cinture alle 12.50 con la partenza della nona tappa del Tour de France, da Arras a Roubaix. Saranno addirittura 21,7 i km da affrontare sul pavé, record assoluto per la Grande Boucle. Sulle strade della Parigi-Roubaix si deciderà una fetta importante della classifica generale. Chi non è adatto ai terreni delle Classiche del Nord potrebbe davvero accusare distacchi pesantissimi. L’Italia punterà tutto su Vincenzo Nibali: dopo un buon avvio, per lo Squalo potrebbe essere giunto il momento di attaccare.

Alle 14.00 semaforo verde per la gara della MotoGP. Marc Marquez, come di consueto, sarà l’uomo da battere, eppure lo spagnolo dovrà faticare per spuntarla sulle agguerritissime Ducati, mentre Valentino Rossi cercherà l’ennesima prestazione di sostanza per agguantare un podio prezioso in ottica iridata. Rifiatare? Non se ne parla…Dalle 15.00 scatterà la finalissima di Wimbledon, dove il sudafricano Kevin Anderson attende uno tra Rafael Nadal e Novak Djokovic.

Alle 17.00, infine, l’atto conclusivo dei Mondiali di calcio tra Francia e Croazia, con i Galletti favoritissimi per conquistare il secondo titolo dopo quello del 1998.

Per consentirvi di non perdere neppure un istante di questa memorabile domenica 15 luglio, OA Sport vi metterà a disposizione una Super Diretta Live, la cosiddetta “DIRETTONA”, dove in qualsiasi momento potrete restare aggiornati, minuto per minuto ed in tempo reale, su tutti gli sport e gli eventi menzionati. Ovunque siate, tra spiaggia, montagna o comodo divano di casa, noi vi faremo compagnia in una giornata che si annuncia memorabile. Noi, e in fondo anche Voi, viviamo per questo…













IL PROGRAMMA COMPLETO DI DOMENICA 15 LUGLIO

11.15 GP Germania, Moto3

12.20 GP Germania, Moto2

12.35 Arras-Roubaix (nona tappa Tour de France), partenza

14.00 GP Germania, MotoGP

15.00 Finale Wimbledon 2018

16.30 Arras-Roubaix, arrivo

17.00 Finale Mondiali 2018 di calcio

Foto: Valerio Origo