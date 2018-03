Volley, Semifinali Playoff Scudetto 2018: Perugia e Trento, parte la sfida! Zaytsev e compagni favoriti in gara1

Questa sera (ore 20.30) Perugia e Trento scenderanno in campo per la gara1 delle semifinali scudetto di volley maschile. Dopo la spettacolare battaglia tra Civitanova e Modena, si sfidano la prima e la quarta della regular season. I Block Devils partono con tutti i pronostici della vigilia: al PalaEvangelisti vogliono incominciare al meglio la serie e regalare una gioia al proprio pubblico mettendo subito in chiaro le cose nei confronti dei dolomitici che invece sperano nel colpaccio inatteso. Si tratta del remake della semifinale della passata edizione, vinta della Diatec che poi si arrese alla Lube nell’atto conclusivo.

Perugia sta disputando una grande stagione: ha vinto Coppa Italia e Supercoppa Italiana, ha conquistato il primo posto in regular season e si è qualificata ai quarti di finale della Champions League. Trento, invece, ha sofferto troppo e non è mai riuscita a esprimersi ai massimi livelli pur garantendosi il playoff a 6 della massima competizione continentale. Gli uomini di Bernardi vogliono chiudere rapidamente la pratica, i ragazzi di Lorenzetti cercheranno di creare qualche grattacapo a un’altra grande come quasi mai sono riusciti a fare nei mesi precedenti.

Gli umbri punteranno naturalmente sui punti garantiti da Aleksandar Atanasijevic e sulla solidità di Ivan Zaytsev affiancato di banda da Alex Berger (Russell ancora ai box), Luciano De Cecco in palleggio, al centro Simone Anzani e Marko Podrascanin, Massimo Colaci il libero. Trento dipenderà dalla regia di Simone Giannelli, dalla grinta di capitan Filippo Lanza di banda con il mancino Uros Kovacevic, si spera in una prestazione importante da parte dell’opposto Luca Vettori, al centro Eder, De Pandis il libero.













(foto Pier Colombo)