Calcio femminile, Champions League 2017-2018: Wolfsurg e Lione volano in semifinale, Manchester City e Chelsea tra le migliori d’Europa

Nella giornata di ieri si sono disputate le gare di ritorno dei quarti di finale della Uefa Women’s Champions League e gli esiti dei match d’andata non sono mutati.

Il Manchester City si è confermato sul campo delle svedesi del Linköping, vincendo con un roboante 5-3. Per le inglesi le marcatrici sono state di Ross al 14′, doppietta di Stanway al 23′ ed al 33′, Beattie al 42′ e Christiansen al 64′. A ridurre il passivo ci hanno pensato Banusic (doppietta al 51′ ed al 60′) ed Almqvist al 77′. Formazione di Nicholas Cushin che se la vedrà in semifinale contro le campionesse in carica del Lione, a segno sul difficile campo del Barcellona, dopo aver vinto tra le mura amiche 2-1. La rete della vittoria per le transalpine è stata firmata dal bomber della Nazionale francese Le Sommer al 62′.

Risponde presente il Wolfsburg che, reduce dal 5-0 interno, ha pareggiato sul campo dello Slavia Praga 1-1: reti di Divisova per le ceche e Pajor per la compagine teutonica. Tedesche che affronteranno nel prossimo turno il Chelsea impostosi contro il Montpellier anche al ritorno. 3-1 per la squadra di Emma Hayes grazie alla doppietta di Kirby (al 4′ ed al 77′) e all’asso della Svizzera Bachmann al 50′. Per il club transalpino, il graffio di Jakobsson al 36′.

I RISULTATI DEI QUARTI DI FINALE – UEFA WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE 2017-2018

Team 1 Agg. Team 2 1st leg 2nd leg Montpellier 1–5 Chelsea 0–2 1–3 VfL Wolfsburg 6–1 5–0 1–1 Manchester City 7–3 2–0 5–3 Lyon 3–1 2–1 1–0

IL QUADRO DELLE QUALIFICATE ALLE SEMIFINALI

Team 1 Agg. Team 2 1st leg 2nd leg Chelsea 1 21–22 Apr 28–29 Apr Manchester City 2 21–22 Apr 28–29 Apr













