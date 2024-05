Giro d’Italia 2024, tappa di oggi Riccione-Cento: altimetria, percorso, orari, tv. Tutti contro Milan in volata

Ultimo momento di calma prima di un weekend di fuoco che andrà a chiudere la seconda settimana: in scena oggi la tredicesima tappa del Giro d’Italia 2024, la Riccione-Cento, con una volata praticamente scontata. Andiamo a scoprire nel dettaglio questa frazione con percorso, favoriti, altimetria e programma.

PERCORSO

Si parte da Riccione, dal Mar Adriatico, per raggiungere Cento, nel bel mezzo della Pianura Padana. 179 chilometri con un dislivello praticamente nullo. Si attraverserà la Romagna e la costa all’inizio per addentrarsi poi nella Pianura Padana con l’arrivo a Cento che sarà quasi inevitabilmente uno sprint. Proprio la tappa perfetta per gli sprinter, che dovranno solo pensare agli ultimi chilometri, non essendoci nessuna difficoltà altimetrica. In mezzo solo due traguardi volanti, a Villanova e a Conselice.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Tutti contro colui che si è dimostrato il velocista migliore di questo Giro d’Italia: Jonathan Milan. Sarà volata vera e propria, senza salite, ad altissime velocità: se la Lidl-Trek riuscirà a lanciare al meglio la Maglia Ciclamino potremo vedere tutti i cavalli del friulano in strada. Occhio però ai rivali: Tim Merlier (Soudal-QuickStep) è sicuramente il più pericoloso in un finale simile. Occhio a Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious) e Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck).

PROGRAMMA TREDICESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

13a tappa – Venerdì 17 maggio

Riccione-Cento (179 km)

Orario partenza ufficiale: 13.10

Orario arrivo stimato: 17.04-17.26

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 12.25 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 12.45, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle 12.25, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12.45

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.45