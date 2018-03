Volley, Semifinali Playoff Scudetto 2018: Civitanova vince una battaglia campale contro Modena, la Lube si impone 3-2 in gara1

Civitanova ha sconfitto Modena per 3-2 (25-22; 21-25; 25-16; 21-25; 15-13) nella gara1 delle semifinali dei Playoff Scudetto di volley maschile. Una vera e propria battaglia è andata in scena all’Eurosuole Forum, uno scontro titanico tra due corazzate che non volevano mollare. Dopo addirittura 130 minuti di gioco, i Campioni d’Italia mandano in visibilio i propri spettatori e conservano il vantaggio del campo: successo fondamentale nella serie che ora si trasferirà al PalaPanini per la gara2 prevista nel giorno di Pasqua.

La Lube ha stretto i denti anche nei momenti più difficili ed è riuscita a spuntarla contro i Canarini che non hanno davvero mai mollato la presa, credendo fino in fondo di poter piazzare il colpaccio. Avanti 2-1, i padroni di casa si sono fatti trascinare al tie-break dove hanno addirittura rischiato di perdere prima di un’inversione di rotta nel finale che risulterà determinante sull’intera contesa.

Prestazione mostruosa dell’opposto Tsvetan Sokolov (24 punti, 4 aces) che ha dato la scossa quando la Lube sembrava con le spalle al muro, commovente Osmany Juantorena che nonostante i crampi non ha mai mollato (18 punti, 3 muri, 3 aces) affiancato prima da un deludente Jiri Kovar (4) e poi da un positivo Taylor Sander (15, 3 muri). A Modena non sono bastati i soliti Earvin Ngapeth (14) e Giulio Sabbi (16, 3 aces) supportati anche dai centrali Daniele Mazzone (14 punti, 5 muri) e Max Holt (10).

Nel primo set fa la differenza il turno in battuta di Sokolov: due ace che valgono l’8-4. Civitanova è brava a controllare con il suo opposto e Juantorena, nel finale Modena prova a rientrare (20-19 con Urnaut) ma ancora un doppio ace del bulgaro chiude i conti.

Nel secondo parziale Modena prende subito il largo con il muro di Urnaut e la pipe di Ngapeth (2-4), Juantorena e Sokolov calano di intensità, la stampatona di Ngapeth sul bulgaro vale 17-11 e la passeggiata finale. Decisivi i tanti errori della Lube al servizio.

Terza frazione indirizzata già in avvio sul turno in battuta di Juantorena: 5-0 fulminante, Modena frastornata e incapace di recuperare. Il quarto set si decide in avvio: sul 3-2 per Modena non viene fischiato un fallo in palleggio a Ngapeth, Juantorena perde la testa, Civitanova affonda 8-4 con un doppio ace e non riuscirà più a risalire la china.

Tie-break ricco di emozioni: lotta punto a punto fino a 8-8. Modena allunga sul 10-8 con il muro di Sabbi su Sokolov, conserva i due punti di vantaggio con la pipe di Ngapeth (11-9) e Juantorena esce per crampi. Tutto sembra finito ma ci pensa Sokolov: un missile e un muro-out dopo due salvataggi di Kovar valgono il pareggio, l’ace di Candellaro e il muro di Sander su Sabbi servono per il sorpasso (13-11), chiuderà Cester con un muro.













