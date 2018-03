Lutto nel mondo del calcio: è morto a 71 anni Emiliano Mondonico

Una grandissima lotta con il cancro, da ben sette anni. Emiliano Mondonico a 71 anni ha perso la sua sfida: l’ex allenatore, tra le altre, di Torino ed Atalanta, ha detto basta e si è spento nella notte.

“Ci sono trenta possibilità su cento che la Bestia ritorni” le sue parole di qualche mese fa. “Il calcio mi dà la forza di per continuare la sfida”. Nato a Rivolta d’Adda, da giocatore ha militato nelle fila di Cremonese, Torino, Monza, Atalanta e per finire ancora Cremonese. Le gioie più grandi però sono arrivate in panchina, abilissimo nelle promozioni in Serie A (ben cinque): Cremonese (1983-1984), Atalanta (1987-1988 e 1994-1995), Torino (1998-1999), e Fiorentina (2003-2004).













