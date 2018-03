Sci alpino, Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo di discesa se… Tutte le possibili combinazioni. Vonn e Weirather le rivali per il titolo

Sofia Goggia è in piena lotta per conquistare la Coppa del Mondo 2018 di discesa libera. La Campionessa Olimpica si gioca tutto durante le Finali di Are: l’atto conclusivo, in programma mercoledì 14 marzo (ore 12.00), assegnerà la Sfera di Cristallo che potrebbe finire tra le braccia della bergamasca. L’azzurra scenderà con il pettorale rosso, simbolo di leader della classifica di specialità: deve difendere 23 punti di vantaggio su Lindsey Vonn e 71 su Tina Weirather. Si preannuncia dunque una sfida totale con il fenomeno statunitense, senza dimenticarsi dell’atleta del Liechtenstein che potrebbe rappresentare il terzo incomodo.

Sulle nevi svedesi scenderanno soltanto 26 atlete (le prime 25 della classifica e la Campionessa del Mondo juniores). Proprio per questo motivo verranno assegnati punti soltanto alle prime 15 atlete (con lo stesso meccanismo che si vede durante la stagione). Sofia Goggia può vincere la Coppa del Mondo di discesa libera e coronare una stagione già leggendaria visto il trionfo a PyeongChang 2018. Di seguito tutte le combinazioni che permetterebbero alla bergamasca di alzare al cielo la Sfera di Cristallo.

– Vince la gara.

– Arriva seconda.

– Arriva terza e Vonn non vince.

– Arriva quarta e Vonn non arriva prima o seconda.

– Arriva quinta e Vonn non arriva prima o seconda.

– Arriva sesta e Vonn non arriva prima o seconda.

– Arriva settima e Vonn fa peggio di terza.

– Arriva ottava e Vonn fa peggio di terza.

– Arriva nona e Vonn fa peggio di terza.

– Arriva decima, Vonn fa peggio di quarta e Weirather non vince.

– Arriva undicesima, Vonn fa peggio di quarta e Weirather non vince.

– Arriva dodicesima, Vonn fa peggio di quinta e Weirather non vince.

– Arriva tredicesima, Vonn fa peggio di quinta e Weirather non vince.

– Arriva quattordicesima, Vonn fa peggio di quinta e Weirather non vince.

– Arriva quindicesima, Vonn fa peggio di sesta e Weirather non vince

– Non fa punti (non termina la gara o non entra tra le migliori 15), Vonn fa peggio di undicesima e Weirather fa peggio di seconda.















(foto FISI-Pentaphoto)