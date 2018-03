Sci alpino, Finali Coppa del Mondo 2018: Sofia Goggia e Lindsey Vonn, la sfida finale in discesa. In palio la Coppa di specialità

Le Finali di Coppa del Mondo di Are si aprono con la velocità, in particolare con la discesa. In campo femminile si tratterà quindi dell’ennesimo atto, l’ultimo di questa stagione, della sfida tra Sofia Goggia e Lindsey Vonn. Sono rimaste loro, infatti, a contendersi la Coppa di specialità: sarà la bergamasca a partire con il pettorale rosso, forte di un vantaggio di 23 punti in classifica.

Il divario non consente a Goggia di poter fare molti calcoli. Sofia potrà permettersi di arrivare alle spalle della rivale, anche in caso di vittoria della Vonn, a patto però di starle immediatamente in scia. Ma l’azzurra non è una abituata a “pensare” quando si presenta al cancelletto di partenza, per cui scenderà certamente a tutta, a caccia di una vittoria che coronerebbe una stagione strepitosa. Già, perché nonostante l’annata non fosse cominciata al meglio, Sofia ha letteralmente cambiato marcia da gennaio a oggi: due vittorie in Coppa del Mondo, entrambe in discesa, ma soprattutto l’oro olimpico, sempre in questa specialità. Aldilà della gara, la vittoria della Coppetta ad Are, rappresenterebbe la ciliegina sulla torta, che consegnerebbe ancor di più la bergamasca alla storia dello sport azzurro.

Ma la sua rivale è un nome grosso, grossissimo, del Circo Bianco. PyeongChang 2018 non è andata come Vonn si aspettava: prima in superG un errore le ha tolto l’oro, o quanto meno la medaglia (proprio come Goggia), poi in discesa ha visto l’azzurra prendersi la gloria, dovendosi accontentare del bronzo. Questa specialità è il suo pane, essendo riuscita a vincere sempre, anche con i problemi fisici delle stagioni precedenti: in caso di trionfo sarebbe infatti la nona Coppa di specialità negli ultimi undici anni. Vonn ha ricaricato le batterie dopo le Olimpiadi, tornando in gara direttamente in Svezia. Il margine di errore, però, è minimo: le serve la vittoria (con il terzo posto di Goggia) o il secondo posto (con il quarto dell’azzurra). In stagione ha vinto tre volte, tra gennaio e febbraio: da Lindsey è lecito attendersi di tutto domani.

La lotta per la Coppetta è ridotta a queste due atlete ma diventerà chiave il ruolo delle “altre” in ottica gara. Vincere, o piazzarsi tra Goggia e Vonn, potrebbe infatti risultare decisivo ai fini della graduatoria finale. Tina Weirather potrà recitare, quindi, un ruolo da protagonista: l’atleta del Lietchtenstein punta alla Coppa di superG, ma in discesa potrà “allenarsi” a dovere. Lo stesso varrà per la svizzera Lara Gut, anche lei da tenere d’occhio per la vittoria, al pari della connazionale Michelle Gisin. Mancherà Cornelia Huetter, infortunatasi in allenamento, ma le speranze dell’Austria saranno affidate a Stephanie Venier, Nicole Schmidhofer e Anna Veith. Attenzione, poi, alla variabile impazzita, la norvegese Ragnhild Mowinckel, argento a PyeongChang. Anche Mikaela Shiffrin sarà della partita, con già la Coppa di Cristallo generale in tasca. In casa Italia, poi, chance importanti anche per Nadia Fanchini, Johanna Schnarf e Federica Brignone, per chiudere in modo positivo la stagione.













Foto: Fisi-Pentaphoto