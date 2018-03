Sci alpino, Finali Coppa del Mondo Are 2018: la startlist e i pettorali di partenza della discesa maschile. Programma, orari e tv

Ultimo atto della Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2018. Ad Are, in Svezia, vanno in scena le Finali. Il programma degli uomini comincia con la discesa che assegnerà la Coppetta di specialità. Due i contendenti, Beat Feuz e Aksel Lund Svindal. Lo svizzero parte favorito, potendo contare su un bottino di ben 60 punti di vantaggio ma occhio alla rivalsa del norvegese, tornato competitivo dopo due anni a dir poco sfortunati. Lo scandinavo si è preso anche l’oro olimpico in discesa, che ancora gli mancava, ed è pronto a piazzare la zampata per chiudere in bellezza. Diventerà fondamentale ai fini della classifica finale il piazzamento degli altri partecipanti, ovvero i migliori 25 discesisti della stagione: i qualificati dell’Italia sono Christof Innerhofer, Dominik Paris ed Emanuele Buzzi (Peter Fill è qualificato ma infortunato).

La startlist e i pettorali di partenza della discesa maschile delle Finali di Are

1 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head

2 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

3 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon

4 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic

5 202535 DRESSEN Thomas 1993 GER Rossignol

6 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

7 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head

8 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head

9 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR Head

10 53817 FRANZ Max 1989 AUT Atomic

11 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Fischer

12 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head

13 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

14 194190 ROGER Brice 1990 FRA Rossignol

15 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head

16 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Head

17 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head

18 102899 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN Head

19 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic

20 51215 BAUMANN Romed 1986 AUT Salomon

21 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA Head

22 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli

23 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

24 511529 GISIN Marc 1988 SUI Rossignol

25 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

Programma, orari e tv

La discesa maschile delle Finali di Are è in programma mercoledì 14 marzo alle ore 10.30 e sarà trasmessa in tv in chiaro su Rai Sport + HD e sul satellite su Eurosport HD, mentre in streaming sarà visibile su Rai Play, Eurosport Player e Sky Go.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale della discesa maschile delle Finali di Coppa del Mondo di Are 2018.

Il programma

Mercoledì 14 marzo

ore 10.30 Discesa maschile













Foto: Fisi-Pentaphoto