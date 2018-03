LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2018 in DIRETTA: domenica 4 marzo. Italia per chiudere in bellezza, obiettivo podio nella Madison

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta ed ultima giornata di gare (domenica 4 marzo) dei Mondiali di ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda). La rassegna iridata volge ormai alla conclusione e la nazionale italiana non può che ritenersi soddisfatta del bottino raccolto fino a questo momento, con la bellezza di 6 medaglie conquistate. Anche oggi, gli azzurri partono per fare bene e magari per andare a rimpinguare il medagliere. Letizia Paternoster è una mina vagante nella corsa a punti femminile, un concentrato di talento con cui le avversarie stanno imparando a fare i conti, come nella Madison di ieri, in cui è salita sul terzo gradino del podio con Maria Giulia Confalonieri. Liam Bertazzo e Simone Consonni, invece, proveranno ad inserirsi nella lotta per le medaglie nella Madison maschile, una delle gare più spettacolari dell’intero programma. Pur senza partire da favoriti assoluti, fanno parte delle coppie che possono lottare per la zona medaglie.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare (domenica 4 marzo) dei Mondiali di ciclismo su pista di Apeldoorn: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle 11.00 con la sessione della mattina e alle 13.30 con le finali del pomeriggio. Buon divertimento!













Foto: Twitter Federciclismo