Ciclismo su pista, Mondiali 2018: Simone Consonni si tinge di bronzo! L’erede di Viviani sul podio dell’omnium

Arriva la sesta medaglia per la spedizione italiana ai Mondiali di ciclismo su pista in quel di Apeldoorn. In terra olandese Simone Consonni fa il bis: dopo il bronzo nell’inseguimento a squadre con il quartetto, arriva quello nell’omnium. Due podi in due specialità olimpiche, dunque, per il corridore della UAE Emirates, autore di quattro prove convincenti.

Sesto nello scratch, quinto nella tempo race, terzo nell’eliminazione: sempre costante nelle prime posizioni, l’azzurro si è presentato in vetta prima della prova conclusiva: la corsa a punti. Come di consueto, tanta difficoltà in gestione, ma il vantaggio cospicuo accumulato nelle specialità precedenti, sommato a sei punti strappati negli sprint, è servito ad agguantare uno splendido bronzo.

Davanti sono andati a giocarsi l’oro il polacco Szymon Sajnok e l’olandese Jan Willem Van Ship: il padrone di casa ha cercato la rimonta per tutta la gara, ma l’ultimo sprint è stato decisivo, con Sajnok che ha primeggiato. Quarta piazza per il portoghese Ivo Oliveira, ad oltre dieci lunghezze dal podio.

Foto: Twitter Federciclismo