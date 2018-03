Dynamo Kiev-Lazio come vederla in tv? Il palinsesto completo e l’orario della partita. Le probabili formazioni

Torna in campo la Lazio, alla caccia della qualificazione ai quarti di finale di Europa League 2018. La squadra di mister Simone Inzaghi, tuttavia, non avrà vita facile in casa della Dynamo Kiev, forte del 2-2 del match di andata allo Stadio Olimpico. Si giocherà allo stadio Olimpico di Kiev (dove a fine maggio si disputerà la finale di Champions League) alle ore 19.00 e, per Ciro Immobile e compagni ci sarà l’obbligo di vincere (o pareggiare dal 3-3 in sù) per agguantare una qualificazione che, sulla carta, doveva essere più semplice di quanto visto sino ad ora.

DYNAMO KIEV-LAZIO, Ottavi di finale di Europa League 2018, inizio ore 19.00

IN TV – Come ogni partita di questa competizione l’esclusiva è di Sky che trasmetterà l’evento in diretta su Sky Sport1HD canale 201, con replica sullo stesso canale alle 00.30. Una replica è prevista anche alle ore 23.30 su Sky Supercalcio, canale 206.

PROBABILI FORMAZIONI: tornerà in campo la migliore Lazio in vista di questa importante sfida, almeno nelle idee di Inzaghi. Strakosha ovviamente tra i pali, difesa a tre con Radu, De Vrij e uno tra Wallace e Bastos a completare il reparto (con il primo favorito). Nei cinque di centrocampo sulla destra potrebbe riprendere il suo posto Marusic che, nonostante la squalifica in campionato è alle prese con un infortunio che lo lascerà in dubbio fino all’ultimo secondo. Nel caso che il montenegrino non dovesse recuperare toccherà ancora a Basta. In mezzo ci saranno Parolo, Lucas Leiva e Milinkovic-Savic che torna dopo i 64 minuti trascorsi in panchina a Cagliari. Sulla sinistra, invece, non mancherà capitan Lulic. Davanti, alle spalle dell’inossidabile Ciro Immobile, dovrebbe giocare Felipe Anderson che, a sua volta, ha giocato appena una mezzora a Cagliari. Luis Alberto, dunque, dovrebbe partire dalla panchina. Per la Dynamo Kiev mancherà lo squalificato Garmash, mentre Shaparenko è in ballottaggio con Chaves Moraes Junior autore dello splendido 2-2 di Roma. La disposizione, con il classico 4-2-3-1 dovrebbe essere la seguente: Boyko; Kedziora, Burda, Kadar, Pivaric; Shepelev, Buyalsky; Moroziuk, Shaparenko, Tsygankov; Moraes.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO













alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Carozza