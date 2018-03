LIVE Dinamo Kiev-Lazio, Europa League in DIRETTA: 0-1. Lucas Leiva porta avanti i biancocelesti: quarti più vicini!

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Dinamo Kiev-Lazio, ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League. I biancocelesti ripartono dal 2-2 dell’andata. Un risultato beffardo, per come maturato, con la squadra di Inzaghi che ha subito il gol del pareggio dopo aver ribaltato lo svantaggio iniziale. Per poter continuare l’avventura europea serve vincere alla Lazio, oppure pareggiare con almeno 3 gol segnati. Per farlo l’allenatore biancoceleste si affiderà ai titolari, guidati da Ciro Immobile, giunto domenica a quota 34 gol in 36 partite. Proprio l’attaccante italiano, all’andata, è andato vicino a trovare il gol che poteva cambiare le sorti del confronto, al 95′, ma la sua conclusione si è fermata sul palo. Non sarà facile espugnare l’Olimpiyskiy di Kiev, contro una Dinamo coriacea, uno dei migliori attacchi della competizione.

La partita inizierà alle ore 19.00: noi seguiremo tutto in tempo reale, aggiornandovi su quanto accade in campo, per non farvi perdere nulla. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport di Dinamo Kiev-Lazio!

41′ Ancora Immobile!! Sul taglio centrale l’assist al bacio di Felipe Anderson è al bacio ma Boyko respinge col destro la deviazione di punta di Immobile! Poi è ancora il portiere ucraino a respingere il cross dalla bandierina di Luis Alberto

38′ Che chance per Immobile!!! Discesa di Felipe Anderson a sinistra e cross basso, Ciro dal centro dell’area calcia col sinistro ma il pallone era troppo arretrato e sbatte sulla sua gamba destra! Peccato!

36′ Fase di transizione: la Lazio sta lasciando il pallino alla Dinamo, che però non riesce ad organizzare un attacco efficace

33′ La Dinamo Kiev ha alzato il pressing. Già diversi gli errori in palleggio della Lazio

30′ Rischia la Lazio! Lulic perde palla al limite dell’area, la sfera finisce a Tsygankov che calcia col destro a giro dal limite dell’area: traiettoria alta di poco sopra la trasversa

28′ Il copione ora sembra essersi capovolto. La Lazio ha arretrato il suo baricentro, tirando un po’ il fiato dopo aver fatto la partita per quasi mezz’ora

25′ Spinge subito la Dinamo Kiev. Moraes si guadagna un calcio d’angolo ma sul suo cross non arriva nessuno

23′ Calcio d’angolo da sinistra: il cross di Luis Alberto è perfetto per Lucas Leiva, che spizza di testa e batte Boyko in uscita! Lazio avanti: lo 0-1 qualifica i biancocelesti!

23′ GOOOOOOOLLLLLLLLLL! LAZIO IN VANTAGGIO!!! LUCAS LEIVA!

21′ Torna a premere la Lazio. Lulic va al cross da sinistra ma Parolo opta per la sponda di testa. Kadar allontana

17′ Ammonito Luiz Felipe. Intervento fuori tempo e duro su Moraes, sulla trequarti della metà campo della Dinamo. Il brasiliano è a terra, dolorante

16′ Punizione per la Lazio dalla trequarti. Il cross in area arriva sul secondo palo dove Immobile prova il destro al volo ma schiaccia troppo e la palla finisce fuori

15′ La Dinamo Kiev si sta limitando ad attendere per poi ripartire; è la Lazio, infatti, a tenere in mano il pallino del gioco

12′ Punizione pericolosa dal vertice sinistro dell’area di rigore per la Dinamo Kiev, per fallo di de Vrij su Moraes lanciato in contropiede. Lulic respinge il cross in corner, lo stesso fa Parolo sul tiro dalla bandierina

11′ Patric crossa teso dalla destra ma Parolo non trova la deviazione al volo

9′ Fiammata della Lazio! Immobile viene trovato in profondità, scarta il portiere ma si allarga troppo e il suo tiro viene deviato da Kadar. Sul calcio d’angolo nulla di fatto, ma è comunque la Lazio a premere di più in questo avvio!

7′ Ancora Felipe Anderson pericoloso: discesa sulla destra, cross basso e deviazione di Pivaric ma secondo l’arbitro il tocco col braccio è involontario

5′ Dialogano Felipe Anderson e Luis Alberto. Il brasiliano tenta il destro dai 25 metri, in posizione frontale, ma il pallone finisce altissimo

3′ La Lazio prova già a farsi vedere davanti: Felipe Anderson tenta l’azione sulla sinistra ma si trascina il pallone sul fondo

1′ CALCIO D’INIZIO!

18.57 Risuona la musica dell’Europa League: ci siamo quasi

18.54 Le squadre stanno per entrare in campo. MANCA POCO!

18.50 Soprattutto, gli ucraini non hanno mai perso in casa in questa stagione…

18.47 La Dinamo Kiev è una squadra giovane, che corre molto, ma che non disdegna la qualità, con talenti interessanti del calibro di Buyalskiy e Moraes, autore del gol del pareggio sette giorni fa

18.43 “Brutta, sporca e cattiva“. Così dovrà essere la Lazio, secondo Marco Parolo

18.40 All’Olimpiyskiy di Kiev ci sarà un ambiente molto freddo: la temperatura è infatti di 2 gradi!

18.36 La Lazio dovrà evitare di prendere gol, ma affrontare la partita in maniera concentrata. Basta infatti una sola segnatura per passare il turno…

18.30 Anche a centrocampo mancherà Basta, mentre Marusic non è al meglio e va in panchina: a destra ci sarà pertanto Patric

18.26 Inzaghi si affida ai titolari. Mancherà solo Milinkovic-Savic, che ha accusato un problema muscolare ed è rimasto a Roma. Al suo posto giocherà Felipe Anderson, con Luis Alberto che agirà quindi più dietro, in mediana

18.20 La Lazio ha comunque le carte in regola per centrare la qualificazione. Bisognerà fare attenzione, però, perché la Dinamo è squadra coriacea. I biancocelesti sono concentrati: qui l’ingresso in campo per il riscaldamento

18.13 Il risultato dell’andata è maturato anche in maniera sfortunata per la Lazio. I biancocelesti erano stati bravi a ribaltare lo 0-1 iniziale, ma al 78′ è arrivato il pareggio di Moraes. Non solo, ma al 95′ Ciro Immobile ha avuto la palla del vantaggio, fermatasi però sul palo

18.05 Si riparte dal 2-2 dell’andata, risultato che premia attualmente la Dinamo

17.58 Ecco, invece, l’undici titolare della Dinamo Kiev:

(4-2-3-1): Boyko; Kedziora, Burda, Kadar, Pivaric; Shepeliev, Buyalskiy; Morozyuk, Moraes, Tsygankov; Besedin

17.54 Ecco la formazione ufficiale della Lazio:

ore 17.50 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Dinamo Kiev-Lazio!

Foto: SS Lazio