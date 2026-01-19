Calcio, Serie A 2025-2026: Como a valanga sulla Lazio, pari senza reti tra Cremonese e Verona

Si va a chiudere con i due posticipi del lunedì la ventunesima giornata della Serie A di calcio. Se nel tardo pomeriggio non ci sono state grosse emozioni, in serata arriva un Como a valanga che si lancia sempre più verso la zona Champions League.

I ragazzi guidati da Cesc Fabregas hanno prontamente riscattato la delusione casalinga con il Milan imponendosi addirittura per 3-0 all’Olimpico sulla Lazio di Maurizio Sarri.

Biancocelesti mai in partita: il vantaggio lo sigla dopo soli due minuti il croato Baturina, poi ci pensa Nico Paz al 24′ a raddoppiare, prima di sbagliare un rigore al 35′. Lo spagnolo non si demoralizza e la doppietta la trova subito dopo l’inizio della ripresa, al 49′. Per i lombardi 37 punti in classifica, due dalla Juventus quinta, cinque dalla Roma quarta.

Pochi tiri, pochissime emozioni: il pomeriggio di Cremona vede Cremonese e Verona non farsi male e chiudere sullo 0-0 lo scontro salvezza. Giovane ci prova, ma Audero respinge e la squadra di Zanetti non riesce a recuperare punti sulle rivali.