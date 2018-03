LIVE Arsenal-Milan, Europa League in DIRETTA: rossoneri per la rimonta storica a Londra!

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Arsenal-Milan, ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League 2018 di calcio. I rossoneri cercano l’impresa a Londra: devono recuperare lo 0-2 maturato a San Siro, serve una rimonta storica nella tana dei Gunners, un ribaltone da grande Milan per entrare nella leggenda e volare ai quarti di finale della seconda competizione continentale per importanza. I ragazzi di Rino Gattuso devono letteralmente superarsi per vincere con due gol di scarto in casa della formazione di Arsene Wenger, autentica dominatrice la scorsa settimana nella Scala del Calcio e ora motivata ad amministrare il vantaggio di fronte al proprio pubblico.

Il Milan ha dato ottimi segnali in campionato ma in Europa League ha bisogno di cambiare passo: servirà una grande difesa in casa dei Gunners e soprattutto bisognerà segnare al più presto per mettere pressione alla formazione inglese.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Arsenal-Milan, ritorno degli ottavi di finale dell'Europa League 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 21.05. Buon divertimento a tutti.













