LIVE Pagelle Dinamo Kiev-Lazio, Europa League in DIRETTA: biancocelesti, serve la vittoria per i quarti di finale

Bentrovati alle PAGELLE LIVE di Dynamo Kiev-Lazio, ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2018. I biancocelesti sono chiamati all’impresa allo stadio Olimpico per ribaltare lo sfortunato 2-2 dell’andata, condito da tanti rimpianti. Sarà necessario vincere, o pareggiare dal 3-3 in sù, e per farlo mister Simone Inzaghi si affida a Ciro Immobile e Felipe Anderson dato che Milinkovic-Savic è dovuto rimanere a casa per un fastidio muscolare. Anche la difesa è chiamata a salire di livello, perchè subire un gol complicherebbe, e non di poco, i piani. Le squadre scenderanno in campo alle ore 19.00. OASport vi proporrà le PAGELLE LIVE per seguire, minuto per minuto, quali sono i migliori in campo e chi, invece, sta deludendo. Buon divertimento a tutti.













Di seguito le PAGELLE LIVE di Dynamo Kiev-Lazio

Lazio (3-5-1-1):

Strakosha

Bastos

De Vrij

Radu

Marusic

Parolo

Lucas Leiva

Murgia

Lulic

Felipe Anderson

Immobile

DINAMO KIEV (4-2-3-1): Boyko; Kedziora, Burda, Kadar, Pivaric; Shepelev, Buyalsky; Moroziuk, Shaparenko, Tsygankov; Moraes.

