Dinamo Kiev-Lazio, le probabili formazioni: ottavi Europa League. Felipe Anderson trequartista alle spalle di Immobile

Mancherà Milinkovic-Savic nella Lazio che si accinge ad affrontare la Dinamo Kiev nel match di ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League 2017-2018. Allo Stadio Olimpijskyj di Kiev stasera, giovedì 15 marzo, alle ore 19.00 i biancocelesti andranno a caccia di una vittoria che vale la qualificazione al turno seguente.

Il 2-2 dell’andata all’Olimpico non rappresenta di certo il risultato ideale per una squadra che sta attraversando un momento non proprio brillante, ma dispone di classe e talento per imporsi anche su palcoscenici decisamente complessi. A Kiev, infatti, la Dinamo è imbattuta in questa stagione, ma alla Lazio basterebbe anche un pareggio con almeno 3 reti per ottenere il pass per i quarti.

Simone Inzaghi dovrà fare a meno del fuoriclasse serbo, ma non cambierà modulo e si affiderà al 3-5-1-1 con Wallace, de Vrij e Radu davanti a Strakosha. In mediana agirà Lucas Leiva con Murgia e Luis Alberto mezz’ali. Basta e Lulic saranno i due esterni, mentre Felipe Anderson sarà il trequartista alle spalle di Immobile, che ha intenzione di proseguire nel suo cammino sensazionale con già 34 gol in stagione.

Aljaksandr Chackevic, invece, punterà sul 4-2-3-1 con Burda e Kadar davanti a Boyko e i due esterni Kedziora e Pivaric. La coppia in mediana sarà composta da Shepelec e Buyalsky, mentre Moroziuk, Shaparenko e Tsygankov agiranno da trequartisti in appoggio a Moraes.

Di seguito, le probabili formazioni del match tra Dinamo Kiev e Lazio:

DINAMO KIEV (4-2-3-1): Boyko; Kedziora, Burda, Kadar, Pivaric; Shepelev, Buyalsky; Moroziuk, Shaparenko, Tsygankov; Moraes. All.: Chackevic.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu; Basta, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Felipe Anderson; Immobile. All.: Inzaghi.













