Calcio femminile, Qualificazioni Mondiali 2019: l’Italia affronta Moldavia e Belgio. Date, programma e orari delle partite. Il calendario completo

Torna in campo la Nazionale Italiana di Milena Bertolini per le gare di qualificazione ai Mondiali 2019 in Francia. Le azzurre, reduci dalla storica finale raggiunta nella Cyprus Cup ed aver guadagnato 2 posizioni nel ranking FIFA (15° posto), sono pronte ad confrontarsi e continuare il proprio percorso iridato.

In vetta al gruppo 6 con tre punti di vantaggio sul Belgio (con un match in meno), avendo vinto tutte le partite disputate (4 match e 4 vittorie), la truppa di Bertolini ha in programma due match: venerdì 6 aprile (ore 13 locali, 12 italiane) a Vadul lui Voda contro la Moldavia e martedì 10 aprile (ore 18 – diretta su RaiSport+HD) allo stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara contro il Belgio. Due incontri in cui l’obiettivo è vincere, in particolare nello scontro diretto con le belghe. Una vittoria metterebbe una serie ipoteca in fatto di pass diretto alla fase finale della rassegna mondiale, da cui l’Italia manca dal 1999.

OASport vi terrà compagnia attraverso le ormai canoniche DIRETTE LIVE testuali per non farvi perdere neanche un secondo del darsi in campo sul rettangolo di gioco: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Di seguito la programmazione completa:

Date, programma e orari delle partite. Il calendario completo

Venerdì 6 aprile

ore 12.00 (italiane) Moldavia-Italia – DIRETTA LIVE OASport testuale

Martedì 10 aprile

ore 18.00 Italia-Belgio – Diretta su RaiSport+HD e DIRETTA LIVE OASport testuale













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo twitter Figc