Sofia Goggia, una “pasticciona samurai” diventata leggenda. La bambina sognante di Foppolo si consacra Campionessa Olimpica

Sofia Goggia è la nuova Campionessa Olimpica di discesa libera. La bergamasca ha trionfato a PyeongChang 2018 e si è consacrata per l’eternità ma conosciamo meglio l’eroina di giornata dello sport italiano.

LEGGENDA VIVENTE – Mai prima di oggi l’Italia aveva vinto nella discesa femminile alle Olimpiadi. Sofia Goggia ha davvero riscritto la storia, un pioniere il cui nome rimarrà scolpito per l’eternità nell’epopea dello sci alpino italiano. E anche prendendo in considerazione il settore maschile, bisogna risalire alla magia di Zeno Colò a Oslo 1952 per ripescare un nostro trionfo nella prova più veloce e spettacolare. L’Italia torna a vincere un oro olimpico al femminile a 16 anni di distanza dal miracolo di Daniela Ceccarelli nel SuperG di Salt Lake City 2002.

LA PASTICCIONA VINCENTE – Sofia è diventata famosa per le sue “gocciate”: il suo stile irruento, il suo voler attaccare a tutti i costi, il suo voler primeggiare a tutti i costi l’hanno spesso portata a commettere degli errori letali. L’ultimo nel SuperG dell’altro giorno ma tanti sono stati quelli in Coppa del Mondo: cadute e uscite di pista dovute a uno stile davvero unico, così aggressivo e per questo tanto gradito al pubblico. Tutto perdonato visto i risultati a cui ha portato.

LA BAMBINA DI FOPPOLO – Sono passati quasi 20 anni da quando Sofia inforcava gli sci per la prima volta. Sulle nevi di Foppolo iniziava tutto. In quelle giornate è nato il sogno di vincere la medaglia d’oro alle Olimpiadi. Sogni che quasi tutti i bambini hanno covato. Lei ce l’ha fatta. Da uno degli impianti sciistici più frequentati della Lombardia all’Olimpo, da bambina sognante a donna realizzata.

IL SAMURAI GENTILE – Lo ha dichiarato lei stessa, “sono stata una samurai“: ha dato davvero tutto, ha lottato con il coltello con i denti, ha demolito la concorrenza di Lindsey Vonn e ha tremato sulla discesa di Mowinckel. Ha tenuto alto l’onore della Patria, ci ha regalato una medaglia d’oro indimenticabile, ha rimpinguato il nostro bottino.

IL NUOVO PERSONAGGIO – Lo sci alpino italiano aveva estremamente bisogno di un personaggio mediatico, di un atleta vincente ma allo stesso tempo incisivo davanti alle telecamere e sui social: forse l’abbiamo trovato. Sofia si distingue per simpatia e genuinità, non si tira mai indietro, piace tanto ai più piccoli e anche alle mamme, raccoglie le simpatie di un pubblico trasversale che potrebbe davvero riavvicinarsi a questo sport. Dopo Deborah Compagnoni e Alberto Tomba ce n’era bisogno: ora dipende solo da lei.

SOFIA E L’ASSEGNO – Oggi Sofia ha intascato un assegno da 150mila euro per la medaglia d’oro che si aggiunge ai quasi 200mila già raccolti in questa stagione con i premi Fis in Coppa del Mondo. Ne parla lei stessa dichiara alla Gazzetta dello Sport: “Un occhio a Immobiliare.it lo butto, un regalino me lo faccio anche se la realtà è che ho tutto”. Sofia cerca casa?

(foto Pentaphoto FISI)