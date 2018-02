Sci alpino, Sofia Goggia nella leggenda! Primo oro in discesa alle Olimpiadi per l’Italia! Torniamo a vincere dopo 16 anni

Sofia Goggia ha riscritto la storia dello sci alpino italiano. La bergamasca si è laureata Campionessa Olimpica di discesa, a PyeongChang 2018 ha trionfato in maniera autoritaria dimostrando di essere la più forte di tutte: una gara letteralmente perfetta, una prova encomiabile e da urlo che le ha permesso di salire sul gradino più alto del podio. Si tratta di una vera e propria impresa confezionata dall’azzurra che è davvero entrata nella leggenda di questo sport.

Prima di oggi l’Italia non aveva mai vinto un oro olimpico nella discesa riservata alle donne! In passato, infatti, avevamo conquistato soltanto tre medaglie: due con Isolde Kostner (bronzo a Lillehammer 1994 e argento a Salt Lake City 2002) e il bronzo di Guliana Minuzzo a Oslo 1952. Se prendiamo in considerazione anche il settore maschile, l’unico trionfo risale proprio a Oslo 1952 quando si impose il mitico Zeno Colò: dopo 66 anni il tricolore torna a sventolare sul pennone più alto!

L’ultimo oro olimpico al femminile risaliva al 2002 quando Daniela Ceccarelli si impose nel SuperG di Salt Lake City mentre l’ultimo trionfo in generale nell’alpino era stato firmato da Giuliano Razzoli nello slalom di Vancouver 2010.

(foto Pentaphoto FISI)