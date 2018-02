Sofia Goggia, PyeongChang 2018: “Medaglia d’oro dedicata all’Italia. Sono stata una samurai”

Sofia Goggia ha conquistato una storica medaglia d’oro in discesa libera alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La bergamasca era la grande favorita della gara e non ha tradito le attese, consacrandosi come autentica fuoriclasse.

“La vittoria la dedico a me stessa, al mio bel paese e alle persone che vogliono bene a Sofia indipendentemente dal fatto che vinca le Olimpiadi. Grazie a chi ha creduto ad una bambina che a 6 anni sognava di vincere le Olimpiadi sulle nevi di Foppolo. Sono una pasticciona, ma oggi ho cercato di essere una samurai“, ha dichiarato la neo-campionessa olimpica a Repubblica.it.

L’azzurra ammette di aver tremato vedendo scendere la norvegese Mowinckel, seconda per soli 9 centesimi: “Mowinckel mi ha fatto rimanere ferma, paralizzata, ma basta un centesimo per essere davanti e quindi bene così. Quattro anni fa commentavo le Olimpiadi, avevo detto che sarei andata in Corea con la Moioli anche lei infortunata, poi i sogni e le visioni ci sono ma bisogna agire concretamente per prenderli. Io non ho ancora realizzato, sono così concentrata che non trovo neanche le parole“.

Un successo che viene da lontano: “La svolta? Non c’è mai stata una svolta precisa, fa sempre parte tutto di una crescita costante. Nelle mie stravaganze, che sono altissime e bassissime, sono riuscita piano piano a credere a me stessa e a fare le cose più giuste per me, sono contenta di essere arrivata qua, a inizio stagione se me lo avessero detto ci avrei messo la firma. E’ stata una stagione partita in sordina, in cui non ero me stessa al cancelletto, ma a queste Olimpiadi non ho sentito pressione, ero molto concentrata su quello che dovevo fare, soprattutto oggi. Io sono una pasticciona ma ho cercato di essere una samurai. Me la sono costruita bene, ho gareggiato concentrata sulle cose da fare“.

