Sci alpino, quanti soldi guadagna Sofia Goggia? Tra l’oro olimpico e le vittorie in Coppa del Mondo, montepremi stellare

Sofia Goggia ha riscritto la storia dello sci alpino italiano, è la nuova Campionessa Olimpica di discesa libera. A PyeongChang ha dominato tutte e si è messa al collo la medaglia d’oro. Un’apoteosi per la bergamasca che è diventata la prima azzurra capace di vincere un titolo a cinque cerchi nella disciplina più veloce, la seconda in assoluto considerando anche il settore maschile (Zeno Colò nel 1952). La gloria sportiva sarà imperitura per la 25enne che, a bocce ferme, potrà gioire anche per il proprio conto in banca che è lievitato sensibilmente questa mattina.

Sofia Goggia ha infatti incassato un assegno da 150mila euro (ma saranno da tassare…): questa è la cifra che il Coni ha messo in palio per tutti i vincitori di medaglie a cinque cerchi. Sotto il profilo economico, la stagione dell’azzurra sta davvero andando molto bene: è infatti quinta nella “prize money ranking” della Fis, la classifica che prende in considerazione i premi in denaro. 192.748 franchi svizzeri (circa 167mila euro) raccolti da ottobre a oggi, appena dietro a Viktoria Rebensburg (215mila), Wendy Holdener (213mila), Lindsey Vonn (209mila) in un ranking letteralmente dominato da Mikaela Shiffrin che conta già 602mila franchi svizzeri! Lo scorso anno Sofia Goggia si spinse fino a 281mila franchi svizzeri, un deciso salto in avanti visto che due stagioni fa si fermò a 22mila.

(foto Pentaphoto FISI)