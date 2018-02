LIVE Pattinaggio artistico, Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA: l’Italia cerca il miracolo nel Team Event. Carolina Kostner per trascinare gli azzurri

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del team event di pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Italia è in piena lotta per conquistare una clamorosa medaglia nella prova a squadre: gli azzurri sono quarti, distaccati di un solo punto dagli USA, e si giocano davvero il tutto per tutto. A trascinarci dovrà essere Carolina Kostner, chiamata a una prova di grande sostanza nel suo programma libero: gareggerà dopo il buon Matteo Rizzo che dovrà stringere i denti e prima della coppia di danza composta da Anna Cappellini e Luca Lanotte a cui sarà chiesta l’impresa finale. Dobbiamo provarci fino il fondo. Il Canada viaggia invece comodamente verso l’oro davanti agli atleti olimpici della Russia.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del team event di pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 02.00. Buon divertimento a tutti.

02:16 Il russo Kolyada commette ancora diversi errori, compresa una caduta, ed ottiene 173.57 punti. Ora tocca a Matteo Rizzo!

02:06 Il primo ad esibirsi sarà il russo Mikhail Kolyada, reduce da un brutto programma corto.

02:00 Entrano sul ghiaccio i pattinatori per il riscaldamento. L’Italia schiererà il campione nazionale Matteo Rizzo in questo segmento di gara.

01:55 Per quanto riguarda le altre medaglie, l’oro sembra destinato al Canada, con la squadra russa che dovrebbe chiudere in terza posizione.

01:50 Ricordiamo che l’Italia si trova al momento in quarta posizione, ad un solo punto dagli Stati Uniti.

01:45 Sta per iniziare la giornata finale del team event! La gara inizierà con il programma libero maschile.