Succede di tutto ad Assago! Shaidorov è Campione Olimpico, Malinin in tilt. Top 10 per Grassl

Salta completamente il banco al Forum di Assago, dove si è consumata con tutta probabilità la gara più pazza della storia del pattinaggio di figura ai Giochi. Contro ogni pronostico possibile, il kazako Mikhail Shaidorov ha vinto la medaglia d’oro nel libero maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, precedendo i due nipponici Yuma Kagiyama e Shun Sato. Ed il favoritissimo Ilia Malinin? Ottavo, vittima di un corto circuito e di una strategia suicida. E il francese Adam Siao Him Fa? Settimo, a seguito di molteplici sbavature. Tutto semplicemente clamoroso.

Il pattinatore di Almaty, quinto dopo il corto e mai particolarmente competitivo in questa stagione, si è rivelato uno dei pochi protagonisti a confezionare un free program senza eccessive sbavature. Ad eccezione di un errore nel quadruplo lutz, il Vice Campione Mondiale in carica ha completato quattro quadrupli, ovvero un flip, due toeloop di cui uno agganciato al triplo toeloop nella seconda metà, ed un incredibile quadruplo salchow posto in catena con il triplo axel collocato in apertura.

Snocciolando in zona bonus anche triplo lutz/doppio axel, il kazako – sceso sul ghiaccio prima dei competitors più quotati – ha stampato 198.64 (114.68, 83.96) per 291.58, mettendo forte pressione al gruppo di testa e scavalcando ad uno ad uno prima il nostro Daniel Grassl, che era quarto, poi anche il già citato Adam Siao Him Fa – terzo nello short e settimo dopo aver bucato gli elementi di maggior valore fermandosi a 166.72 (84.97, 82.75) per 269.27 – quindi il Vice Campione Olimpico in carica Yuma “Piuma” Kagiyama – argento anche in questa edizione arrivando male dal quadruplo salchow, cadendo in un quadruplo flip inutile ai fini della gara e strisciando il quadruplo toeloop, tanto da frenare a 176.99 (92.15, 85.85) per 280.06 – fino ad arrivare anche al pesce grosso Malinin.

Considerando la situazione estremamente favorevole, probabilmente lo statunitense è entrato sul ghiaccio con poca concentrazione. Invece di semplificare, scelta più ovvia considerato quello fatto dai diretti rivali, il cosiddetto “quad God” (soprannome che questa sera ha generato un effetto boomerang) ha scelto di alzare la posta in palio inaugurando la prova con un buon quadruplo flip, per poi tentare comunque quadruplo axel, eseguito solo da un giro e mezzo. Poi, dopo un quadruplo lutz in piedi, lo statunitense ha sbagliato il loop, anche questo solo doppio, cadendo due volte nella seconda metà prima con un secondo quadruplo lutz pianificato in combo (andato quindi in ripetizione), ed infine con un salchow, anche questo da due giri. 156.33 (76.61, 81.72) per 264.49 il punteggio finale.

Un corto circuito totale che ci ricorda quanto niente possa essere dato per scontato, specie in un contesto come i Giochi, e che quanto sia delicato il rapporto tra agenti esterni e realtà: l’attenzione mediatica fuori dal normale ricevuta da Ilia in questi giorni ha infatti presentato il conto nel momento decisivo. Potrebbe anche essersi trattato di un semplice segno del destino guardando il bronzo di Shun Sato, autore di una grande rimonta dal nono al gradino più basso del podio con 186.20 (101.85, 84.35) per 274.90 con cui si è riscattato di quanto successo nella gara a squadre, dove fu costretto a cedere il passo all’americano malgrado una prestazione per buona parte degli addetti ai lavori superiore, infrangendo il sogno dell’oro per il Giappone.

Termina con un piazzamento in top 10 invece l’Olimpiade di Daniel Grassl. Il pattinatore altoatesino (alle prese con una bruttissima intossicazione alimentare) si è accontentato della nona moneta a causa di un libero in alcuni tratti impreciso. Sulle note de “Conclave“, l’allievo di Edoardo De Bernardis ha atterrato come primo elemento un quadruplo lutz, leggermente corto di rotazione, per poi riprendersi egregiamente sia con il quadruplo loop che con con il quadruplo salchow. Curiosamente, il nativo di Merano ha patito salti per lui solitamente semplici, vedi la combinazione triplo axel/triplo toeloop ruotata con difficoltà oltre che il triplo flip, arrivato con un vistoso step.out, raggiungendo quota 70.25 (88.79, 81.56) per 263.71.

Quindicesima piazza infine per Matteo Rizzo. L’azzurro, per sua stessa ammissione a corto di energie, si è reso artefice di un programma libero contrassegnato da un passaggio a vuoto nel quadruplo toeloop, ruotato solo doppio. Un errore comunque bilanciato dal resto delle difficoltà, eseguite in alcuni casi in modo brillante, in altri lottando. Alla fine il punteggio dirà 158.88 (76.32, 82.56) per 243.18. Ma va bene così, specialmente dopo il capolavoro firmato nel Team Event che ha contribuito, insieme al resto della truppa, ad accaparrarsi la medaglia di bronzo.